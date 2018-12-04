Синоптики уточнили прогноз погоды в Приморье на ближайшие дни

Резкое понижение температуры ожидается уже в ближайшие сутки
Общество 12:55
Синоптики уточнили прогноз погоды в Приморье на ближайшие дни. Фото: pixabay.com

4 декабря, PrimaMedia. Прошедшей ночью вслед за фронтальными разделами в Приморье начала вторгаться холодная воздушная масса, минимальная температура воздуха на большей территории края понизилась до -1...-5 °С, на восток края холод добрался только утром, здесь сохранялись положительные значения температур, 0...+7 °С.

Сегодня фронты покинут Приморье, осадки в основном прекратятся, лишь местами на севере края может сохраниться небольшой снег. Похолодание продолжится. Максимальные значения температур отмечались утром, а в течение дня будут понижаться. В ближайшие сутки атмосферное давление над краем будет расти, осадков не ожидается. Ночью морозно: -13...-18 °С, в горных районах до -25 °С, на побережье -7...-12 °С, днем воздух прогреется до -4...-10 °С, на севере до -17 °С.

Во Владивостоке прошлой ночью ветер поменял свое направление на северное и усилился. К утру минимальная температура понизилась до 0...-2 °С. Сегодня в городе сохранится облачная и ветреная погода. Обойдется без осадков. В первую половину дня температура воздуха будет понижаться, а после полудня поднимется до утренних значений. В ближайшие сутки во Владивостоке прояснится, мороз усилится. Ночью температура воздуха -9....-12 °С, днем -5...-7 °С.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

К концу недели в Приморье ударят морозы с сильным северным ветром

Минус 40! Синоптики рассказали, что ждет Приморье после 5 декабря

погода

Снегоуборочным службам Владивостока запретили убирать гололед с дорог в часы пик

08:20

К концу недели в Приморье ударят морозы с сильным северным ветром

3 декабря, 16:40
Стройиндустрия Приморья на пороге перемен
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia