Резкое понижение температуры ожидается уже в ближайшие сутки

Синоптики уточнили прогноз погоды в Приморье на ближайшие дни. Фото: pixabay.com

4 декабря, PrimaMedia. Прошедшей ночью вслед за фронтальными разделами в Приморье начала вторгаться холодная воздушная масса, минимальная температура воздуха на большей территории края понизилась до -1...-5 °С, на восток края холод добрался только утром, здесь сохранялись положительные значения температур, 0...+7 °С.

Сегодня фронты покинут Приморье, осадки в основном прекратятся, лишь местами на севере края может сохраниться небольшой снег. Похолодание продолжится. Максимальные значения температур отмечались утром, а в течение дня будут понижаться. В ближайшие сутки атмосферное давление над краем будет расти, осадков не ожидается. Ночью морозно: -13...-18 °С, в горных районах до -25 °С, на побережье -7...-12 °С, днем воздух прогреется до -4...-10 °С, на севере до -17 °С.

Во Владивостоке прошлой ночью ветер поменял свое направление на северное и усилился. К утру минимальная температура понизилась до 0...-2 °С. Сегодня в городе сохранится облачная и ветреная погода. Обойдется без осадков. В первую половину дня температура воздуха будет понижаться, а после полудня поднимется до утренних значений. В ближайшие сутки во Владивостоке прояснится, мороз усилится. Ночью температура воздуха -9....-12 °С, днем -5...-7 °С.