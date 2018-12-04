Это все мое, родное: дети в Приморье получат новогодние подарки от местных кондитеров

"Приморский кондитер" наконец-то смог принять участие в аукционе и выиграл его

Теперь малыши получат подарки от "Приморского кондитера". Фото: ИА PrimaMedia

4 декабря, PrimaMedia. Поставлять новогодние подарки юным жителям Приморья впервые за несколько лет будет "Приморский кондитер". Местный производитель сладостей наконец-то смог принять участие в аукционе и выиграть его. Теперь в наборах вместо молочного будет темный шоколад с морской капустой, сообщает ИА PrimaMedia.

Как указано на сайте государственных закупок, единственным участником и победителем аукциона на поставку новогодних подарков для маленьких приморцев стала компания "Приморский кондитер". Именно местному производителю предстоит собрать 195 402 сладких набора и до 18 декабря поставить их в 34 муниципалитета края.

Произошло это впервые за несколько лет, так как ранее аукционы выигрывала компания из Омска. Поставщик не всегда целиком исполнял условия контракта, из-за чего под Новый год в Приморье с поставками сладких сюрпризов детям часто возникали трудности.

Чтобы ситуация вновь не повторилась, власти региона дали поручение скорректировать госзакупку под местных производителей. В связи с чем, 2 ноября департамент образования и науки Приморья внес изменения в документацию закупки на поставку сладких новогодних подарков. В набор кондитерских изделий вместо молочного шоколада заказчик потребовал положить шоколад темный с морской капустой.

Однако 20 ноября Приморское УФАС приостановило заключение контракта с поставщиком из-за жалобы на нарушение федерального закона № 44 ФЗ, в котором сказано, что "контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок". Итоговое решение будет принято на дополнительном заседании Приморского УФАС.

"Приостановление заключения контракта – стандартная процедура при поступлении жалобы. Две поступившие жалобы были рассмотрены 20 и 21 ноября и были признаны необоснованными, нарушения в действиях заказчика выявлено не было", – сообщили в УФАС.

Стоит отметить, что закупки подарков для юных приморцев и связанные с этим трудности вот уже несколько лет попадают в публичное поле. Местные кондитеры, глядя на документацию, просто отказываются участвовать в аукционах. А вот предприниматели из других регионов торгов не боятся. Последние годы поставщиком новогодних гостинцев от Деда Мороза для приморских детей становилась индивидуальный предприниматель из Омска Ольга Воронцова. При этом неизменным изготовителем сладких наборов для нее выступал ИП Матченко Владимир Владимирович, который, кстати, с октября 2017 года находился в реестре недобросовестных поставщиков.

Для проверки качества подарков в Приморье даже пришлось создать специальную приемочную комиссию. Чиновники и журналисты случайным образом проверяют подарки в поисках некачественной продукции. В прошлом году комиссия обнаружила в привезенных наборах несоответствие заявленным требованиям: один шоколадный батончик был заменен на другой. Региональные власти на правах заказчика потребовали исправить нарушения и заменить шоколадку. Сроки доставки подарков в муниципалитеты были сорваны. Двести тысяч наборов для приморских детей в спешном порядке пришлось переукомплектовать. Не соответствующий техзаданию администрации края батончик "С Новым годом!" с "горькой начинкой", содержащей 0,2% ликера, меняли на сладкую "Аленку". Где-то замену проводили сами представители компании-поставщика, где-то — учителя и воспитатели образовательных учреждений, или сами родители. Дошло даже до того, что исправлять ошибку омских поставщиков пришлось самим детям. Также отмечалось, что некоторых малышей, до которых уже дошли "некомплектные" наборы, попросили сдать конфеты, на которых было написано "С Новым годом!".