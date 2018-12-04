Оплата труда квалифицированных специалистов растет, а в ряде случаев провинциальные зарплаты обгоняют столичные

В погоне за большими деньгами: кому и где в России платят по 300 тысяч рублей. Фото: Антон Балашов

4 декабря, PrimaMedia. Аналитики рассказали, у кого и где в России зарплата составляет 300 тысяч рублей в месяц. По данным международных экспертов, оплата труда квалифицированных специалистов в провинции растет, а в ряде случаев даже обгоняет доходы в Москве и Санкт-Петербурге, передает ИА PrimaMedia.

Международный сервис поиска и аналитики вакансий Adzuna провел исследование российского рынка зарплат и популярных профессий, проанализировав предложения по 149 специальностях в регионах, в которых имеется потенциал для экономического роста. Это Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж и Волгоград.

Эксперты отмечают, что, например, в столице самая высокооплачиваемая профессия — пилот воздушных судов. Представителям этой профессии платят до 370 тысяч рублей в месяц. В Санкт-Петербурге неплохо заработать может руководитель группы разработчиков IT-проектов — в среднем 288 тысяч рублей.

В целом, отмечают аналитики, самые высокие заработки могут иметь программисты, разработчики и специалисты высокотехнологичных отраслей. Причем, в регионах, у профессионалов зарплаты не хуже, чем у столичных, а порой даже выше.

К примеру, эксперты по аналитическим данным (Datascientist) могут положить в карман в среднем 250 тысяч рублей в месяц в таких городах как Нижний Новгород, Казань, Челябинск. В Москве зарплаты у таких специалистов зарплаты вполовину ниже, а в Санкт-Петербурге им платят в среднем 150 тысяч рублей.

Аналогичный тренд прослеживается и для других специальностей. Так, директоры по продажам в Волгограде и Уфе могут заработать 246 и 201 тысячу рублей соответственно. В Москве — 152 тысячи, примерно столько же в Северной столице.

Что касается рабочих специальностей, то, например, квалифицированный сварщик может заработать в Волгограде, Самаре и Уфе примерно 2-5 тысяч рублей больше, чем в Санкт-Петербурге и на 12-15 тысяч рублей больше, чем в Москве.

По мнению аналитиков, эта тенденция — позитивна. Более высокий рост зарплат в регионах может помочь повысить их инвестиционную привлекательность и снизить отток квалифицированных кадров.