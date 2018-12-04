Старший прапорщик в Приморье получил срок за пьяную драку в кафе

Он ударил ногой одного из посетителей кафе, причинив потерпевшему перелом большеберцовой кости
Происшествия 13:10

4 декабря, PrimaMedia. Старший прапорщик воинской части 77994 в пригороде Артема получил три года условно за пьяную драку в кафе, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-служба ВСУ СК России по ТОФ.

"Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по гарнизону Залив Стрелок признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении техника войсковой части 77994 старшего прапорщика Александра Неспирного, признанного судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное тяжкого вреда здоровью)", — говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в декабре 2017 года Неспирный, пребывая в состоянии алкогольного опьянения в кафе в городе Артеме Приморского края, на почве личных неприязненных отношений ударил ногой одного из посетителей кафе, причинив потерпевшему перелом большеберцовой кости, что расценивается как тяжкий вред здоровью.

Решением Фокинского гарнизонного военного суда, вступившим в законную силу, Неспирному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно.

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