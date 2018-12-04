"Чертов гений": хамский способ выгула собаки придумал приморец

Изобретательность местного жителя граничит с бесстыдством (фото)
Это интересно 13:25
Оригинальный способ выгула собаки придумал приморец. Фото: ИА PrimaMedia

4 декабря, PrimaMedia. Нестандартный способ выгула своего питомца применил житель Лесозаводска. Очевидцы разместили в социальных сетях фотографию, на которой видно, как приморец на очень длинном поводке спустил свою собаку с балкона всего лишь второго этажа, и ждет, пока та, гуляя по клумбам, удовлетворит свои естественные потребности, сообщает instagram-паблик primorye_online.

В комментариях эрудированного собачника называют "чертовы гением" и пишут, что метод выгула животного следует взять на заметку.

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