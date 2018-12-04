Серийные поджигатели авто во Владивостоке признали вину, но до приговора еще далеко

Пока суд тормозят формальности, обвиняемые находятся на свободе

Пять автомобилей на 4 миллиона рублей пострадали во Владивостоке от рук наемных поджигателей. Фото: ИА PrimaMedia

4 декабря, PrimaMedia. Трое обвиняемых в преступном сговоре и поджоге автомобилей во Владивостоке полностью признали свою вину на заседании Фрунзенского суда во вторник, 4 декабря. Однако до окончания судебного процесса и вынесения судом решения еще далеко. Продолжить судебный процесс не представилось возможным по причине отсутствия адвоката двоих фигурантов дела. Назначенная защитница отправилась в законный отпуск, следующее заседание суда назначено на 20 декабря, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Фигуранты дела обвиняются в нарушении ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога или иным общеопасным способом). Максимальным наказанием в таком случае являются принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы на тот же срок. Следствием доказано отношение отношение к трем случаям поджогов авто в 2017-2018 годах во Владивостоке, в результате чего были повреждены пять японских авто на общую сумму около 4 миллионов рублей.

На одной из видеозаписей с камеры видеонаблюдения, появившейся в открытом доступе в сети интернет, зафиксирован поджог автомобиля RAV-4 на улице Крыгина. Благодаря этим и другим материалам следствию и удалось обнаружить причастных к преступлениям.

История о заказных автоподжогах распространилась даже за пределы Приморья и появилась в социальных сетях Перми.

Лишь на четвертом заседании суда по делу об автоподжогах удалось перейти к основной части процесса – судебному следствию. Из обвинения, озвученного на заседании прокурором, следует, что ранее судимый Гасанов, использовав тяжелое материальное положение своих знакомых Ефимочкина и Жатова, привлек их к серии организованных поджогов автомобилей лиц, к которым имел личную неприязнь. Поскольку у жителя Уссурийска Ефимочкина был арендованный автомобиль Toyota Prius, а также он хорошо ориентируется в городе, он стал водителем преступной группы. В момент поджогов мужчина находился в машине. В это время гражданин Украины по фамилии Жатов непосредственно поджигал автомобили самовоспламеняющейся жидкостью, которую ему заранее передавал заказчик Гасанов.

По такой схеме наемники-поджигатели спалили пять не самых дешевых авто Mazda CX-5, Toyota Celica, Mitsubishi Outlander, Toyota RAV 4 и Land Rover Range Rover Sport. Произошло это летом 2017 года, в декабре 2017 года и в январе 2018 года. Общий ущерб от действий обвиняемых составил около 4 миллионов рублей.

— Учитывая позицию моего клиента, моя задача – максимально смягчить его участь. Он признает свою вину и на данный момент не оспаривает обвинение. Это пока единственный результат четырех заседаний, — отметил адвокат подозреваемого Гасанова Евгений Тимофеев в беседе с корр. ИА PrimaMedia.

Таким образом делу о поджигателях удалось лишь немного сдвинулось с мертвой точки. Допрос потерпевших, а также заявление ходатайства от одной из них не состоялись по причине отсутствия назначенного адвоката, представляющего интересы двоих подозреваемых и отправившейся в отпуск. Следующее открытое заседание по делу о поджигателях состоится во Фрунзенском районном суде 20 декабря в 14.00. В настоящий момент все трое подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.

Напомним, дело о поджигателях было передано прокуратурой Приморского края во Фрунзенский районный суд 16 октября 2018 года. Первое заседание состоялось 12 ноября, однако по ряду причин, включая неявку адвоката, переводчика и ряд других обстоятельств дело неоднократно переносилось. Не обещает ускорить процесс и общий порядок рассмотрения дела, на который суд перешел с особого порядка, о котором ходатайствовали обвиняемые. Особый порядок без исследования доказательств мог бы существенно сократить рассмотрение дела. Теперь же в общем режиме с рассмотрением всех доказательств, заслушиванием свидетелей и прочими деталями конца и края судебным заседаниям и вовсе не видно.

Горящие автомобили во Владивостоке не редкость. Так за прошлый, 2017 год, в приморской столице было зафиксировано более 30 эпизодов возгорания авто.