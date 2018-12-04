Экономию для бюджета на депутатах-прогульщиках подсчитали в Госдуме

За пропуск заседаний у парламентариев "откусывают" солидную часть зарплаты
Экономика 14:00
Экономию на депутатах-прогульщиках подсчитали в Госдуме. Фото: Виталий Гречанюк

4 декабря, PrimaMedia. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал об экономии нижней палаты парламента, часть средств удалось "сохранить" из-за депутатов прогульщиков. За пропуск заседаний у парламентариев "отрезают" шестую часть зарплаты, сообщает ИА PrimaMedia.

По словам Володина, Госдума сэкономила около полумиллиарда рублей в текущем году. Одну пятую часть сэкономленных средств "дали" депутаты-прогульщики, которые отсутствовали на пленарных заседаниях, говорится в материале "Интерфакса".

Спикер нижней палаты пояснил, что сэкономленные деньги вернутся в бюджет.

Отмечается, что по правилам, парламентарии, пропустившие пленарное заседание, лишаются одной шестой части зарплаты — это примерно 60 тысяч рублей. Если народному избраннику понадобился отгул, он может воспользоваться этим правом, однако, при этом, из дохода депутата вычтут одну двадцатую часть зарплаты — 16-18 тысяч рублей.

Годом ранее Госдума сэкономила свыше 700 млн рублей, около трети из них — благодаря оптимизации транспортных расходов.

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