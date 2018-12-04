Детей из заблокированного автобуса во Владивостоке спасал росгвардеец из Уссурийска

Уссурийцы поблагодарили правоохранителя за самоотверженные действия

Автобус. Фото: ИА PrimaMedia

4 декабря, PrimaMedia. В конце ноября автобус с детьми из Уссурийска потерял управления и врезался в опорную стену во Владивостоке. Избежать жертв удалось в том числе благодаря сотруднику Росгвардии, который находился в автобусе, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой пресс-службу Управления Росгвардии Приморья.

На имя начальника отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Уссурийску поступило благодарственное письмо местной жительницы. Светлана Шипицына просила руководство поощрить Евгения Короткова за помощь в спасении детей.

22 ноября во Владивостоке в районе улиц Гоголя-Суханова потерял управление и врезался в опорную стену автобус, в котором находились дети из Уссурийска. Восемнадцать детей в сопровождении взрослых направлялись на танцевальный конкурс в Приморскую краевую филармонию.

В результате ДТП люди оказались заблокированы внутри автобуса. Неисправное транспортное средство находилось в неустойчивом положении, существовала угроза его дальнейшего движения. Двери оказались заблокированы опорной стеной.

В автобусе находился полицейский-водитель отдела вневедомственной охраны по г. Уссурийску Евгений Коротков. Старший сержант вместе с дочерью направлялся на конкурс. Евгений, не раздумывая, вылез через люк автобуса и установил под колеса блокирующие подпорки, предотвратив дальнейшее движение транспортного средства. Затем росгвардеец тем же путём вернулся обратно в салон автобуса и до приезда представителей МЧС пытался выбить стекло. К месту происшествия в кратчайшие сроки прибыли сотрудники полиции, МЧС, скорой помощи. Пассажиры автобуса не пострадали.

"Такими, как Евгений, нужно гордиться! Не каждый решится на такой шаг", — говорится в благодарственном письме.

На вечернем разводе врио начальника отдела вневедомственной охраны по г. Уссурийску Матвей Жуков зачитал письмо местной жительницы, поблагодарил отличившегося сотрудника за самоотверженные действия по спасению детей и отметил, что такие поступки должны характеризовать каждого сотрудника Росгвардии.