Купил квартиру – полетел в Гонконг

Беспрецедентный новогодний подарок от гонконгского застройщика получает каждый покупатель квартиры в жилом комплексе «Зеленый бульвар»

Вот такой "Маленький Гонконг" появится во Владивостоке, в районе "Зеленого угла". Фото: предоставлено ООО "РКСК"

5 декабря, PrimaMedia. Увидеть своими глазами, как строят современное комфортное жилье в Гонконге, аналогичное тому, которое возводит во Владивостоке, в районе "Зеленый угол", резидент Свободного порта Владивосток ООО "РКСК" (дочерняя компания гонконгской корпорации "АО ТОН"), смогут те, кто приобретет в декабре 2018 года квартиру в строящемся жилом комплексе "Зеленый бульвар". Став участниками акции, которую проводят для них инвесторы из Южного Китая и Гонконга, они совершат поездку за счет корпорации в Гонконг с 1 по 6 мая 2019 года, сообщает ИА PrimaMedia.

Акция для покупателей квартир в ЖК "Зеленый бульвар" станет беспрецедентной для приморцев. Впервые будущим новоселам покажут на живом примере, а не на рисунках и слайдах, что их ожидает в ближайшей перспективе (сдача первого дома жилого комплекса намечена уже на март 2020 года). "Первомайская" поездка в Гонконг станет познавательной во всех отношениях. Участники акции познакомятся с достопримечательностями одного из самых удивительных городов планеты, в котором самым необычным образом переплелись европейский подход и восточные традиции градостроительства, узнают, как можно организовать удобные для жизни пространства на очень небольшой территории, "примерят" на себя комфорт современной жилой застройки. Ведь инвесторы проекта ЖК "Зеленый бульвар" предполагают перенести на приморскую почву как можно больше наработок и инноваций в области жилищного строительства.

Жилой комплекс "Зеленый бульвар" возводится в районе, именуемом владивостокцами "Зеленый угол". Состоять он будет из трех 25-этажных монолитных домов. Одной из главных особенностей квартала станет его "зеленый" пояс – Зеленый бульвар (именно так и будет называться улица согласно решению администрации города Владивостока) окружен лесным массивом площадью 500 гектаров, что больше всех парков и скверов Владивостока, вместе взятых. Еще одно важное преимущество – лес расположен на сопках, надежно защищающих жилой комплекс от пронизывающих ветров. Особенно хорошо здесь будет летом, красиво – осенью, просторно – зимой, радостно – весной. Уютно и спокойно — во все времена года.

При создании общественного пространства квартала применяется концепция единой территории – двор, свободный от машин. Фото: предоставлено ООО «РКСК» Изюминка проекта - эксплуатируемая кровля с местами отдыха и смотровыми площадками. Фото: предоставлено ООО «РКСК» Дома «Маленького Гонконга» во Владивостоке будут отличаться от традиционных для города серых бетонных коробок. Фото: предоставлено ООО «РКСК» 1 / 3

Именно такой уникальный нетронутый уголок искали представители гонконгской корпорации "АО ТОН", решившей построить во Владивостоке свой "Маленький Гонконг", здания которого должны отличаться от традиционных для города серых бетонных коробок. Главная задача партнеров из Гонконга и Владивостока – создать условия для комфортной жизни в окружении зелени. В поисках достойного места исходили вдоль и поперек остров Русский, побережье Уссурийского залива от мыса Чуркина до Артема, пока не нашли, что хотели, — уникальное ущелье в районе Зеленого угла, где в советское время располагалось большое тепличное хозяйство. И построили его там именно потому, что теплицам нужно было максимум солнца и минимум ветров. Как и будущим жителям "Зеленого бульвара".

ЖК "Зеленый бульвар" обещает стать отличным местом для проживания и отдыха. Здесь будет создан пешеходный бульвар длиной в 1 км для прогулок и занятий спортом. Появится аллея с отдельными дорожками для пешеходов, бегунов, велосипедистов, любителей покататься на скейте или на роликовых коньках. Для выгула собак будут созданы отдельные площадки.

Интересный подход будет использован при создании детских площадок. Здесь построят отдельные площадки интересного дизайна, рассчитанные на разный возраст, начиная от малышей и заканчивая подростками.

Здесь будет создан пешеходный бульвар длиной в 1 км для прогулок и занятий спортом. Фото: предоставлено ООО «РКСК» Появится аллея с отдельными дорожками для пешеходов, бегунов, велосипедистов.... Фото: предоставлено ООО «РКСК» 1 / 2

При создании общественного пространства квартала применяется концепция единой территории – двор, свободный от машин. Парковки будут предусмотрены возле каждого дома, но в специально отведенном месте. Дома будут иметь два выхода: через один можно попасть во двор, где не будет никаких автомобилей, а вот ко второму как раз и будут подъезжать машины с мебелью и другими крупными вещами новоселов.

Транспортную доступность новому микрорайону обеспечит строительство дороги и развязки с объездной трассы Седанка – Де-Фриз – Патрокл. В мае был утвержден проект планировки территории с этой развязкой, а в декабре администрация города Владивостока планирует объявить конкурс на ее проектирование. Для автовладельцев в жилом комплексе будут также оборудованы удобные выезды на улицу Нейбута.

Благодаря тому, что застройщик имеет статус резидента Свободного порта Владивосток и, соответственно, определенные налоговые льготы, стоимость 1 кв. метра в ЖК вполне приемлема для обычной семьи. И это при том, что "Зеленый бульвар" позиционируется как жилье комфорт-класса.

В домах жилого комплекса предусмотрены однокомнатные и двухкомнатные квартиры, квартиры-студии. Эргономичные евро-планировки, помещения правильной формы, все изолированные (непроходные). Существует возможность объединения квартир. Первые этажи домов запроектированы под детский центр, фитнес-центр, кафе-пекарню, аптеку. Изюминка проекта — эксплуатируемая кровля с местами отдыха и смотровыми площадками.

Строительство ЖК "Зеленый бульвар" идет полным ходом. Фото: предоставлено ООО «РКСК» Жилой комплекс «Зеленый бульвар» возводится в районе, именуемом владивостокцами «Зеленый угол».. Фото: предоставлено ООО «РКСК» В домах предусмотрены одно- и двухкомнатные квартиры, а также квартиры-студии. Фото: предоставлено ООО «РКСК» 1 / 3

Площадь квартир — студии: 24,8 – 26,0 кв. метров; однокомнатных — 37,7 — 47,4 кв. метров; двухкомнатных – 57,3 – 61,8 кв. метров.

В домах установят современные высокоскоростные лифты. Холл будет отделан композитным гранитом. Предусмотрены колясочные помещения, помещения для консьержа и охраны. Безопасность обеспечат также система видеонаблюдения и контроля доступа на территорию жилого комплекса.