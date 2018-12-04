Отследить пропавших детей по мобильному сможет полиция, не дожидаясь решения суда

Изменения в законе сократят время поиска несовершеннолетних
Общество 14:30
Телефон. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

4 декабря, PrimaMedia. Внести изменения в закон "Об оперативно-розыскной деятельности" планируют в Госдуме РФ сегодня, 4 декабря. Предложение заключается в том, чтобы дать право полиции запрашивать в оперативном порядке, без разрешения суда, данные о местонахождении пропавшего ребёнка. Это сэкономит время, отведенное на поиски "потеряшки", сообщает ИА PrimaMedia.

Законопроект, который Госдума планирует рассмотреть в первом чтении, внесён группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой, сообщает "Парламентская газета".

Как поясняют авторы инициативы, при поиске ребенка значение имеют часы и минуты. Возможно, он мог оказаться в опасной ситуации, заблудиться. Экстренные меры позволят полицейским быстрее установить местонахождение пропавшего, к примеру, в течение суток.

Местонахождение пропавшего можно будет установить по геолокации мобильного телефона или планшета. Для этого потребуется только письменное согласие родителей и мотивированное постановление одного из руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. О поиске на основании геолокации мобильника также нужно уведомить суд.

Подобную инициативу поддерживают сразу несколько ведомств: Минкомсвязи, МВД, Генеральная прокуратура, Следственный комитет, Минюст и Роскомнадзор.

В первом квартале 2018 года потерялись 2,5 тысячи несовершеннолетних, из которых 805 малолетние. По официальным данным, ежегодно в полицию поступают десятки тысяч заявлений об исчезновении детей.

полиция

Рецидивист жестоко избил магаданца на "Горняке" в Магадане

28 ноября, 10:25

Полиция разыскала четверых колымчан, обвиняемых и подозреваемых в преступлениях

23 ноября, 15:25

Полиция начала поиск водителя, который снес автобусную остановку в Магадане

13 ноября, 12:55
Стройиндустрия Приморья на пороге перемен
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia