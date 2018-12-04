Отследить пропавших детей по мобильному сможет полиция, не дожидаясь решения суда

Изменения в законе сократят время поиска несовершеннолетних

Телефон. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

4 декабря, PrimaMedia. Внести изменения в закон "Об оперативно-розыскной деятельности" планируют в Госдуме РФ сегодня, 4 декабря. Предложение заключается в том, чтобы дать право полиции запрашивать в оперативном порядке, без разрешения суда, данные о местонахождении пропавшего ребёнка. Это сэкономит время, отведенное на поиски "потеряшки", сообщает ИА PrimaMedia.

Законопроект, который Госдума планирует рассмотреть в первом чтении, внесён группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой, сообщает "Парламентская газета".

Как поясняют авторы инициативы, при поиске ребенка значение имеют часы и минуты. Возможно, он мог оказаться в опасной ситуации, заблудиться. Экстренные меры позволят полицейским быстрее установить местонахождение пропавшего, к примеру, в течение суток.

Местонахождение пропавшего можно будет установить по геолокации мобильного телефона или планшета. Для этого потребуется только письменное согласие родителей и мотивированное постановление одного из руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. О поиске на основании геолокации мобильника также нужно уведомить суд.

Подобную инициативу поддерживают сразу несколько ведомств: Минкомсвязи, МВД, Генеральная прокуратура, Следственный комитет, Минюст и Роскомнадзор.

В первом квартале 2018 года потерялись 2,5 тысячи несовершеннолетних, из которых 805 малолетние. По официальным данным, ежегодно в полицию поступают десятки тысяч заявлений об исчезновении детей.