Уже 10 заявок поступило на конкурс на лучшее праздничное оформление организаций в Находке

Организаторы готовят специальные призы в каждой номинации

Новый год. Фото: пресс-служба администрации Находки

4 декабря, PrimaMedia. Предприниматели Находки поддержали идею муниципалитета создать новогоднюю атмосферу на улицах города. В первые же дни после объявления конкурса на лучшее праздничное оформление организаций в оргкомитет поступило 10 заявок, сообщили ИА PrimaMedia в в управлении экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находки.

Напомним, смотр среди предприятий торговли, общественного питания, сферы гостеприимства и бытового обслуживания проводит администрация Находки. Подать заявку на участие необходимо до 17 декабря 2018 года. Бланки и информация о критериях оценки размещены во вкладке конкурсов раздела "Торговля и предпринимательство" официального сайта муниципалитета.

С 22 декабря в вечерние часы начнет работать выездная комиссия. Специалисты будут оценивать световое и художественное оформление прилегающей территории, фасада и внутреннего убранства компаний. Дополнительные баллы принесет конкурсантам использование театральных костюмов и новогодней атрибутики в фирменной одежде персонала, использование музыкальных композиций, украшений ручной работы и проведение праздничных детских конкурсов.

Итоги смотра подведут в январе 2019 года. Кроме наград за призовые места организаторы готовят специальные призы в каждой номинации.

Дополнительную информацию можно получить у главного специалиста управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства по телефону: (4236) 69 21 14.