Часть препаратов может подешеветь, но в итоге - подорожают другие

Цены на жизненно важные лекарства пересмотрит правительство РФ. Фото: Наталья Баграновская

4 декабря, PrimaMedia. Правительство намерено пересмотреть цены на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) в России. В итоге стоимость части зарубежных препаратов может снизиться, но производители смогут "отыграться" на других препаратах, считают эксперты. Цены на ЖНВЛП будут определяться по новой методике — не выше, чем в референтных странах, передает ИА PrimaMedia.

Новую методику ценообразования на ЖНВЛП приняло правительство, формирование цен по новым нормативам пройдет в 2019-2020 годах. Согласно документу, все зарубежные препараты будут определяться исходя из их стоимости в Венгрии, Греции, Бельгии, Испании, Нидерландах, Польше, Румынии, Словакии, Турции, Франции, Чехии и в стране производителя, пишет РБК. Отмечается, что, при этом, цена в России на лекарство должна быть не выше самой низкой в референтных государствах — стоимость препаратов будут сравнивать в странах, имеющих сопоставимый с Россией уровень развития экономики.

Новый документ помимо изменения стоимости "оригинальных препаратов" также предусматривает коэффициенты, понижающие стоимость аналогов — дженериков. Подчеркивается, что каждый дженерик обязательно должен быть дешевле "своего оригинала".

Эксперты считают, что стоимость ряда дорогих лекарств может снизиться, однако, если правительство "продиктует" значительное падение цен, некоторые компании могут вывести свои препараты с российского рынка. Возможен и другой сценарий: дополнительные издержки фармпроизводители могут заложить в цены других препаратов, не входящих в перечень ЖНВЛП.

В списке ЖНВЛП сейчас находятся 4711 брендов, включающих в общей сложности 616 лекарственных веществ. Цены на эти лекарства устанавливает государство, они закупаются для больниц и льготных категорий пациентов. Кроме того, эти лекарства продаются в аптеках. В перечень, из дешевых, входят, в частности, такие популярные препараты, как ацетилсалициловая кислота (аспирин), ибупрофен, парацетамол. А из дорогих к ЖНВЛП относятся, к примеру, лекарства для лечения редких генетических и онкологических заболеваний.