Верхушка Восточного Военного округа собралась на мобилизационный сбор во Владивостоке

Генералы и офицеры изучат новые формы и способы применения межвидовых группировок войск с учетом опыта современных вооруженных конфликтов

4 декабря, PrimaMedia. Оперативно-мобилизационный сбор (ОМС) руководящего состава Восточного военного округа (ВВО) стартовал под личным руководством командующего войсками ВВО генерал-лейтенанта Геннадия Жидко на базе Тихоокеанского флота и общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Приморском крае. В нем принимают участие порядка двухсот офицеров и генералов управления округа, общевойсковых объединений, командования ВВС и ПВО, ТОФ, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

В ходе мероприятий участникам сбора доведут основные направления строительства и развития войск округа на перспективу, генералы и офицеры изучат новые формы и способы применения межвидовых группировок войск (сил) с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

На заключительном этапе ОМС на полигоне "Сергеевский" планируется провести ряд тактико-специальных занятий по организации всестороннего обеспечения войск, проведению различного рода учений и отработке задач по предназначению личным составом подразделений антитеррора.

Особое внимание командование округа уделит вопросам организации антитеррористической деятельности в воинских частях и взаимодействию с МВД, ФСБ и МЧС.

Оперативно-мобилизационный сбор продлится до 7 декабря на территории Приморского края.