Система "Глонасс" останется государственной - правительство отказалось продавать ее

Интересантами выкупа были РЖД, "Ростех" и система "Платон"
Экономика 15:05

4 декабря, PrimaMedia. Правительство не согласилось с предложением "Ростеха" и ОАО РЖД о передаче им 100% акций АО "Глонасс". Компании также предлагали выпустить дополнительно 25,1% акций, чтобы передать их "РТ-Инвест Транспортные системы", сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Коммерсанта", инициатива компаний не была поддержана премьерами Юрием Борисовым и Максимом Акимовым, которые указали на вероятность лишиться для государства возможности бесплатного предоставления информации экстренного реагирования при ДТП "ЭРА-Глонасс". Предполагалось, что сложности при работе с сервисом могут возникнуть и у силовых ведомств.

Премьеры предложили провести новый выпуск акций в пользу "Ростеха" и РЖД. Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал идею эмиссии в объеме 49%.

Идея выкупа полного пакета акций "Глонасс" у государства была вызвана намерением создания единой цифровой транспортно-логистической системы (ЕЦТЛС) с подключением к ней РТИТСа — оператора взимания платы с большегрузов "Платон".

В РТИТС 23,5% принадлежит сыну бизнесмена Аркадия Ротенберга Игорю, 50% — "РТ-Инвесту", блокпакетом которого владеет "Ростех", еще 19% у Андрея Шипелова и 7,5% у Антона Замкова.

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