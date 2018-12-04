Скоро все начнется: определена дата начала продажи новогодних елок во Владивостоке

Зеленые красавицы едут в города Приморья из северных районов края (ОПРОС)

Пока что площадки продажи елок не определены. Фото: ИА PrimaMedia

4 декабря, PrimaMedia. Старт официальных продаж новогодних елок во Владивостоке начнется 12 декабря. Именно это число определено, как официальная дата начала продаж зеленых красавиц. Однако по опыту прошлых лет, нелегальная торговля может стартовать на несколько дней раньше, сообщает ИА PrimaMedia.

В этом году продажа живых елок традиционно начнется 12 декабря и продлится до 31 декабря включительно. Предпринимателям на выбор предлагается подать заявку на одну из свободных торговых точек, которых на момент начала аукционов было 25. Пока что данных, где именно развернутся елочные базары, нет. Но, как объяснили в администрации города, к следующей неделе весь документооборот будет завершен и станет точно известно, куда именно следует отправиться владивостокцам за своей новогодней красавицей. Традиционно это привычные горожанам, наиболее проходные и людные участки города в районах остановок "Первая речка", "Гайдамак", "Луговая", "Баляева", "Шилкинская", "Детский парк", "Окатовая" и других.

— Пока точно известно, что приобрести зеленую красавицу можно будет на фестивале-ярмарке "Новогодние сказки", который развернется с 22 декабря на центральной площади Владивостока, — отметили в мэрии.

В прошлом году, например, официальных площадок было более 50, а стоимость главного атрибута Нового года варьировалась от 2 до 5 тысяч рублей. В противовес легальным торговцам уже с 10 декабря 2017 года свою продажу развернули неофициальные автолавки. Однако и у них цена за елку не была ниже 2 тысяч рублей.

Поставщиками елей для Владивостока, как и всегда, скорее всего, станут северные районы края — Лесозаводск, Кавалеровский, Дальнегорский и Пожарский районы.

По информации администрации Приморского края, в регионе, в соответствии с законодательством, заготовку ведут предприниматели по договорам аренды. Заготовка проводится на специальных плантациях и лесных участках, подлежащих расчистке. Это, в частности, квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных лесохозяйственных дорог и другие площадки, где не требуется сохранение и прирост насаждений. Контроль за заготовкой новогодних деревьев ведёт КГКУ "Приморское лесничество" и его филиалы.

Степень ответственность за незаконную рубку довольно существенная. За незаконную заготовку ели и пихты полагается штраф в 6 219 рублей за одно дерево, за одну единицу сосны – 6 894 рублей, за одну цельнолистную пихту – 17 712 рублей. Кроме того, за незаконную заготовку деревьев хвойных пород в новогодний период нарушители могут быть привлечены не только к административной, но и к уголовной ответственности.