Фестиваль «Искры надежды» прошел в Находке

Взрослые и дети продемонстрировали своё мастерство в разных жанрах
Общество 16:15
Концерт "Искры надежды". Фото: пресс-служба администрации Находки

4 декабря, PrimaMedia. Праздник талантливых людей, имеющих ограниченные возможности здоровья, организовала администрация Находки совместно с общественными организациями инвалидов. На гостеприимной сцене Дома культуры им. Ю. Гагарина в рамках фестиваля "Искры надежды" участники мероприятия, взрослые и дети, продемонстрировали своё мастерство в разных жанрах, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

Перед зрителями выступила детская творческая группа "Солнышко" находкинского отделения общества инвалидов, ребята из общества "Детство", воспитанники отделения реабилитации центра "Альбатрос" и коррекционной школы-интерната. Свои лучшие художественные номера представили на фестивале взрослые артисты – вокальная группа "Надежда", ансамбль "За околицей" и другие исполнители. Клуб пенсионеров и инвалидов "Феникс" познакомил зрителей со спортивным направлением своего творчества.

В фойе Дома культуры работала выставка поделок и изделий декоративного искусства. Подарки и благодарственные письма от администрации Находки участникам большого фестивального концерта вручила руководитель аппарата администрации Находкинского городского округа Наталья Агрицкая.

"Этот замечательный концерт вызвал чувство гордости за людей, для которых преодоление преград — это только стимул двигаться вперед, — отметила она. – Не зря фестиваль называется "Искры надежды". Спасибо вам за этот праздник! Примите пожелания здоровья и жизненной энергии!"

На сегодняшний день в Находке проживают около 8 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Для защиты своих прав и интересов, участия в социальных и культурных мероприятиях около 1,5 тысячи человек объединены в городские отделения всероссийских организаций – Общество инвалидов, Общество слепых, Общество глухих. В Находке также успешно работает организация родителей детей-инвалидов "Детство", спортивные клубы пенсионеров и инвалидов "Феникс" и "Новая волна". Несмотря на ограниченные возможности здоровья находкинцы становятся активными участниками общественной жизни города.

Как рассказала председатель Общества инвалидов Ирина Бондарь, в дни Всероссийской декады инвалидов пройдут и другие мероприятия, организованные совместно с муниципальными учреждениями культуры и образования. Спортивная группа общества примет участие в краевом фестивале в разделах пауэрлифтинг, лёгкая атлетика, теннис, дартс, плавание.

Администрация Находкинского городского округа концерт музыкальный

Профсоюзы, работодатели и администрация Находки заключат трёхлетнее соглашение

17:25

Уже 10 заявок поступило на конкурс на лучшее праздничное оформление организаций в Находке

15:05
Стройиндустрия Приморья на пороге перемен
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia