Фестиваль «Искры надежды» прошел в Находке

Взрослые и дети продемонстрировали своё мастерство в разных жанрах

Концерт "Искры надежды". Фото: пресс-служба администрации Находки

4 декабря, PrimaMedia. Праздник талантливых людей, имеющих ограниченные возможности здоровья, организовала администрация Находки совместно с общественными организациями инвалидов. На гостеприимной сцене Дома культуры им. Ю. Гагарина в рамках фестиваля "Искры надежды" участники мероприятия, взрослые и дети, продемонстрировали своё мастерство в разных жанрах, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

Перед зрителями выступила детская творческая группа "Солнышко" находкинского отделения общества инвалидов, ребята из общества "Детство", воспитанники отделения реабилитации центра "Альбатрос" и коррекционной школы-интерната. Свои лучшие художественные номера представили на фестивале взрослые артисты – вокальная группа "Надежда", ансамбль "За околицей" и другие исполнители. Клуб пенсионеров и инвалидов "Феникс" познакомил зрителей со спортивным направлением своего творчества.

В фойе Дома культуры работала выставка поделок и изделий декоративного искусства. Подарки и благодарственные письма от администрации Находки участникам большого фестивального концерта вручила руководитель аппарата администрации Находкинского городского округа Наталья Агрицкая.

"Этот замечательный концерт вызвал чувство гордости за людей, для которых преодоление преград — это только стимул двигаться вперед, — отметила она. – Не зря фестиваль называется "Искры надежды". Спасибо вам за этот праздник! Примите пожелания здоровья и жизненной энергии!"

На сегодняшний день в Находке проживают около 8 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Для защиты своих прав и интересов, участия в социальных и культурных мероприятиях около 1,5 тысячи человек объединены в городские отделения всероссийских организаций – Общество инвалидов, Общество слепых, Общество глухих. В Находке также успешно работает организация родителей детей-инвалидов "Детство", спортивные клубы пенсионеров и инвалидов "Феникс" и "Новая волна". Несмотря на ограниченные возможности здоровья находкинцы становятся активными участниками общественной жизни города.

Как рассказала председатель Общества инвалидов Ирина Бондарь, в дни Всероссийской декады инвалидов пройдут и другие мероприятия, организованные совместно с муниципальными учреждениями культуры и образования. Спортивная группа общества примет участие в краевом фестивале в разделах пауэрлифтинг, лёгкая атлетика, теннис, дартс, плавание.