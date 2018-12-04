Людмила Таран: Заседания социального комитета Думы Владивостока открыты для всех

Председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов – о детском питании, работе комитета, планах на будущее

4 декабря, PrimaMedia. Комитет по социальной политике и делам ветеранов — один из самых ключевых в составе Думы города Владивостока. Ежедневно депутатам комитета приходится рассматривать самые животрепещущие вопросы, касающиеся жизни города, всех горожан. О том, что уже сделано и должно быть сделано, о главных социальных проблемах и путях их решения рассказала председатель комитета Людмила Таран в интервью ИА PrimaMedia.

Детское питание: главное не цена, а качество

— Людмила Николаевна, в прошлом году жители города Владивостока избрали новый состав городской думы. Вы возглавили комитет по социальной политике и делам ветеранов, новый для вас, поскольку в предыдущем, четвертом созыве вы были заместителем председателя комитетом по городскому хозяйству. Вместе с депутатами комитета по социальной политике и делам ветеранов, который обновился на 100%, вы столкнулись с огромным количеством проблем. Это и питание в детсадах, и зарплаты учителям, врачам, и многое другое. Как прошел этот год? Чем занимался комитет по социальной политике и делам ветеранов? Какие успехи были достигнуты?

— Вы абсолютно правильно сказали, что комитет по социальной политике и делам ветеранов обновился на 100%. И когда мы начинали работу в комитете, даже не понимали, насколько объемным и сложным для нас будет этот период.

Необходимо было в краткие сроки научиться работать в этом комитете. И первый вопрос, с которым мы столкнулись буквально в октябре прошлого года, был вопрос детского питания в детских садах. Вопрос очень сложный.

Как потом выяснилось, между поставщиками этой услуги на рынке развернулась серьезная конкурентная борьба. Для участия в конкурсе необходимы положительные характеристики с того момента, как претенденты начинают работать по обеспечению питания в детских садах. И если есть какие-то отрицательные моменты, поставщик может не победить в конкурсе.

И вот буквально в течение двух-трех дней в комитет поступили сразу восемь жалоб на две компании одного и того же учредителя. Мы начали разбираться с этим вопросом. Подключилась и администрация города. Произошло это накануне объявления конкурса на поставку питания в детские сады. И сразу возникло опасение, что из-за такой конкурентной борьбы на конкурс вообще никто не зайдет и дошколят кормить будет некому.

Срочно было назначено заседание комитета по социальной политике и делам ветеранов. Мы частично объездили детские сады. При этом администрация города Владивостока помогла организовать поездки депутатов таким образом, что ни руководители садиков, ни заведующие столовыми, ни повара — никто не знал, когда и куда мы приедем.

Буквально за 20-30 минут становилось известно, в какой детсад мы едем, и ничего кардинально поменять было невозможно, потому что питание уже завезено и через полчаса нужно кормить детей.

В принципе, никаких серьезных замечаний выявлено не было. А когда начали разбираться с заявлениями и решили пригласить на заседание комитета людей, которые их написали, оказалось, что по указанным адресам они не проживают, что таких людей в природе не существует.

Но за время проверки конкурс уже прошел, и, естественно, те компании, на которых были написаны жалобы, остались без поставок питания в детские сады. Но хорошо, что конкурс все-таки состоялся, вопрос с детским питанием был решен. Хотя нас очень сильно волновало то, что стоимость питания сильно опустилась, до 91 рубля в сутки на одного ребенка.

— Притом что начальная цена – 180 рублей.

— Да, получается, цена опустилась в два раза. На самом деле это ужасно, что детей кормят на эти деньги.Но родители ребенка, его бабушки и дедушки прекрасно понимают, что на 91 рубль в день накормить маленького ребенка полноценно не предоставляется возможным.

Сегодня 70-80% родителей утром кормят ребенка дома. То есть ребенок завтракает и ужинает дома, а за тот период, что проводит в садике, кушает там. Но тут есть проблема – не каждого ребенка заставишь есть рано утром, и вторая проблема — не у каждого из родителей есть возможность утром и вечером накормить ребенка достаточно. Поэтому некоторые родители рассчитывают, что в детском саду питание будет полноценным.

Хорошо, что в настоящее время поставщики нашли выход и каким-то образом кормят полноценно детей за эти деньги. Но не хотелось бы, чтобы эта ситуация повторилась в следующем году. Поэтому комитет по социальной политике и председатель думы обратились в администрацию Владивостока с предложением увеличить норму детского питания до 240 рублей. Хотелось бы, чтобы питание было полноценным, чтобы были творожки, сырочки, молочная продукция. По инициативе врио губернатора Приморского края Олега Николаевича Кожемяко, сейчас даже в школах к детскому питанию добавляется 200 граммов молока каждый день. Это очень важно. Это — здоровое поколение.



Депутат Думы Владивостока Людмила Таран. Фото: предоставлено пресс-службой Думы города Владивостока

— Сейчас верстается бюджет города на следующий год. Эти 240 рублей на ребенка нашли отражение в бюджете?

— Пока есть только обращение, предстоит длительная работа депутатов всех уровней. К тому же мы не можем знать, как пройдет конкурс.

Еще раз хотелось бы обратиться к конкурсантам, чтобы они все-таки не понижали цену ниже этой планки. На самом деле, у нас в городе не так много компаний, которые готовы кормить детей. И для того, чтобы питание было качественным, им, думаю, надо встретиться за круглым столом и сказать друг другу: "Давайте за 240 рублей будем кормить детей". Ведь в бюджете эти средства будут заложены.

— Как проходили ваши рейды по детским садам? Какие депутаты в них участвовали? Планируете ли проводить в следующем году рейды?

— Планируем эту работу продолжить. Мы это делаем на протяжении всего года, а не разово, от случая к случаю.

В рейдах принимают участие все депутаты комитета по социальной политике: Аблапов Виктор Анатольевич (сейчас он перешел в другой комитет), Примаченко Станислав Владимирович, Викдоров Алексей Юрьевич, Ляшенко Евгений Иванович, Телелюева Надежда Георгиевна, Поташев Дмитрий Вячеславович.

— Виктор Аблапов вошел в комитет по местному самоуправлению, правопорядку и законности. Вам не жалко было отпускать человека, который так плотно работает в Первомайском округе, очень глубоко погружен в тему спорта? Это ведь тоже социальный вопрос.

— Он самостоятельно принял такое решение. Но он принимает участие в заседаниях комитета до их пор.

— То есть ему никто не запрещает приходить на заседания комитета?

— Нет. Депутаты принимают участие в заседаниях разных комитетов. Я, например, работаю в системе ЖКХ. Понятно, что на заседаниях комитета по городскому хозяйству есть вопросы, которые интересуют меня тоже. Ведь ЖКХ и социальная политика в достаточной мере переплетаются. Социальная политика – это вообще все вопросы, связанные с городом, жизнью людей. Понятно, что и на заседаниях комитета по бюджету присутствуют депутаты из других комитетов.

Педагогам надо помочь

— Людмила Николаевна, вы ведете активную деятельность в социальных сетях. Общаетесь с избирателями. Перед началом интервью вы сказали, что тема детского питания всегда получает живой отклик. Что пишут родители по этому поводу, что советуют?

— Да, обращаются многие, пишут. Эта тема не дает покоя родителям, потому что это их дети. Я понимаю их. Но эта тема не дает покоя и всем депутатам.

Родители советуют чаще проводить проверки в детских садах. Они считают, что, как только проверки заканчиваются, питание ухудшается. Однако невозможно каждый день проводить рейды, к тому же мы убедились, что на самом деле никаких особых нарушений нет.

Да и сами родители сейчас тоже тщательно следят за всем. Сотрудники детсадов сами знают, что необходимо делать в плане санитарии, в плане соблюдения всех норм питания. Родители просят увеличить софинансирование детского питания со стороны администрации города. Периодически в соцсетях возникают жалобы на то, что в детских садах не хватает воспитателей, нянечек.

— Во Владивостоке действительно дефицит воспитателей и педагогов?

— Да, такая проблема в городе существует.

— Как можно решить этот вопрос?

— Эту проблему надо решать комплексно. Недавно я была на встрече с Олегом Николаевичем Кожемяко. Он заинтересован в том, чтобы были специалисты, чтобы они оставались в городе. Конечно, в первую очередь, нужно решать вопросы жилья для педагогов, вопросы социальных доплат. Но жилье – это первое. Надо решить вопрос либо о доплате за аренду квартиры, либо выделить служебное жилье. Тогда специалист останется работать в педагогической сфере.

Думаю, доплаты педагогам и медикам, по которым сейчас Олег Николаевич решает вопрос, тоже сыграют свою роль. Это неправильно, что во Владивостоке медицинский университет выпускает врачей, которые едут работать в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, а не остаются в Приморском крае. При этом остаться готовы практически все. Было бы жилье! Так что если вопрос будет решаться комплексно, то ситуация изменится в лучшую сторону.

— Вы недавно вошли в состав комиссии, которая занимается вопросами увеличения заработной платы работникам социальной сферы. Есть уже какие-нибудь результаты работы комиссии?

— Комиссия работает. Решения, которые она принимает, пока носят рабочий характер. Пока не хочется их выносить на всеобщее обозрение. Пусть это будет приятным сюрпризом. Но речь идет об увеличении окладов педагогам.

Работа по наказам избирателей идет

— Расскажите, пожалуйста, о своем округе. Я знаю, что в прошлом созыве это был Ленинский район, а в этом — Первомайский район. Но он вам ближе, потому что вы там живете. Это сложный округ? Какие там особые проблемы?

– Понятно, что 16-й округ в Ленинском районе, в котором я была депутатом пять лет, тоже мне был близок, потому что там сделано огромное количество работы за 5 лет. Самая главная моя гордость – ливневая канализация на улице Фадеева, которую наконец-то сделали спустя 20 лет после знаменитого тайфуна "Джуди". Сейчас улица Фадеева после дождей не тонет. Сделана также ливневая канализация под фадеевским мостом. И там уже года два можно нормально проезжать.

Много было сделано уличных лестниц. Появились спортивные площадки и спортивные комплексы на улицах Кузнецова, 50 и Невельского, 1; на Щитовой, где вообще никогда ничего не было. Мы же поставили спортивную площадку, где летом можно играть баскетбол, а зимой в хоккей. Так что гордиться есть чем.

Но 11-й округ мне реально ближе. Я – член партии "Единая Россия", член политсовета в Первомайском районе, где я проживаю на улице Часовитина. Словом, живу и работаю в своем округе.

Округ очень сложный, проблем масса. К тому же мне достались остров Попова и остров Рейнеке. А там сплошные вопросы, и их необходимо решать. Понятно, что не хватает лестниц, что дороги все "убиты". Тем не менее, работа уже идет. По проекту партии "Единая Россия" "Качественные и безопасные дороги" была сделана дорога на улицах 50 лет ВЛКСМ, Трудовой и вниз на улицу Катерную. Была напрочь убитая дорога, а сейчас там красивые тротуары, леерное ограждение. Есть участки, приспособленные для того, чтобы могли передвигаться маломобильные граждане. Построена лестница по просьбе жителей домов по улице 50 лет ВЛКСМ, 26 и 26а.

Не все наказы избирателей, конечно, выполнены, но это еще только начало работы. Тем не менее, будем стараться сделать все по максимуму. Пусть маленькими шагами, но мы идем к нужному результату.

На острове Попова будет установлена новая новогодняя елка, причем в том месте, которое выбрали сами граждане.

В бюджете города предусмотрены средства на покупку двух судов на воздушных подушках. Это очень важно, одно судно будет приобретено в 2019 году, второе — в 2020. Остров Попова – это еще полбеды, а остров Рейнеке? Жителям еще дольше добираться, так что эти катера будут сильно выручать островитян. Мы довольны, что транспортный вопрос для жителей будет решен. Также

сейчас решаются и другие проблемы. На Рейнеке, например, нет педиатра, врио губернатора Олег Николаевич Кожемяко сейчас решает и этот вопрос.

Если взять Первомайский район, то это дороги, лестницы. Может это для кого-то кажется мелочью, что сделали лестницу... Мне одна жительница на улице Полярной, 7г говорит: "Ну и что. Сделали лестницу, подумаешь". Да она ж не была сделана десятки лет. Понятно, что многие жители говорят, что дорогу обещали в наказах избирателей, но не сделали. Но я хочу сказать, что абсолютно каждый объект, упомянутый во время предвыборной кампании, попал в перечень наказов избирателей. И со временем все будет сделано.

На сегодняшний день столько программ краевых и федеральных существует. Появилась, например, замечательная программа "400 двориков". А перед этим – программа асфальтирования придомовых территорий. Многие объекты в Первомайском районе отремонтированы по этой программе, например, Гульбиновича, 13.

Я работаю в системе ЖКХ уже 12 лет. И за эти годы подобной программы по асфальтированию территорий не было. Жителям всего лишь необходимо проработать с управляющими компаниями, чтобы специалисты помогли им войти в эту программу.

— Сложно ли с администрацией города решать вопросы, если поступает запрос от жителей на ремонт двора, придомовой территории?

— Я бы не сказала, что это сложно. Но если нет денег, то понятно, что эта работа будет длиться несколько лет, пока средства не появятся. Бюджет города не резиновый, понятно, что сразу хочется и того, и другого. Мы все это включаем в перечень наказов. И нам дают конкретные ответы, что вот это будет сделано в 2019 году, а это – в 2020-ом. У нас сегодня уже на 3 года вперед наказы избирателей предварительно обсуждены.

Главное, болеть за город и горожан

— В ближайшее время начнется процедура по назначению конкурсной комиссии по выбору нового мэра. Хочется у вас спросить, чего вы ждете от нового градоначальника. Каким он должен быть? Какие проблемы должен решать?

— Чего я ожидаю от градоначальника? Большой трудоспособности и продуктивности, хотелось бы, чтобы это был человек слова и дела. Вы же понимаете, что кандидатов будет рассматривать не только конкурсная комиссия, но и все депутаты. Если депутаты не проголосуют, то кандидат не пройдет. Мы будем тщательно к этому вопросу подходить, чтобы это был человек, который будет болеть за город, за горожан. Вот такого хотелось бы видеть градоначальника.

— Сегодня есть такие люди, которые могли бы возглавить город в ближайшем окружении? Или нужно ждать комиссии, смотреть кандидатов?

— Во Владивостоке достаточно таких людей дела, которые умеют и смогут работать. Город в этом плане благоприятный. Я уверена, что такие люди во Владивостоке и в Приморье есть.

— Как можно совмещать общественную нагрузку в виде деятельности депутата и жизнь простого человека. У вас есть работа, семья. При этом вы успеваете делать многое.

— Прямо в тему задали вопрос. Буквально позавчера в "Инстаграме" выставляла что-то. И мне задают вопрос: "Вы это все покупаете? У вас все это делают люди?" Я люблю очень праздники. Готовлюсь к Новому году, делаю все своими руками. Умею красиво оформлять, красиво наряжать елку. Это со школы идет, я была замдиректора по воспитательной работе. Для меня все праздники — это были праздники с детьми. И оформляю свою квартиру к Новому году, делаю это качественно и красиво в моем понимании. Мне пишут: "Вам это кто-то делает?" — "Конечно, сама". — "Да не придумывайте. Вы либо купили, либо наняли дизайнера".

Я всем даю один совет: абсолютно на все хватает времени, просто его надо уметь правильно распределять. Выходной ли это день или будний – у меня все время распланировано. Вечером смотрю по телевизору какую-нибудь передачу и делаю что-нибудь руками. С семьей встречаюсь в выходные и стараюсь среди недели видеться с внучкой. Семья – это святое.

— 2019 не за горами. Что можно сказать о планах работы комитета по социальной политике и делам ветеранов в следующем году? Какие важные вопросы придется решать?

— Пока не решен вопрос организации приюта для лиц без определенного места жительства. Не определились с местом для столовой, где их будут кормить. При этом есть организации, которые готовы кормить этих людей уже сегодня, но пока с помещением есть сложности. Поэтому будем заниматься в том числе и этим вопросом.

Есть также вопросы по детскому питанию в школах и детских садах. Будем контролировать и проводить рейды по этим учреждениям. В следующем году будем продолжать заниматься делами ветеранов, работать по программе "Доступная среда". Планов очень много. На недавнем заседании комитета приняли план работы на будущий год. Думаю, будем его корректировать по необходимости. Так что приходите на заседания комитета, всех ждем. Горожане также могут приходить и участвовать в работе комитета. Мы редко проводим заседания в малом зале, в основном собираемся в большом зале заседаний Думы на четвертом этаже, так что места всем хватит.