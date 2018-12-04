Ученые: «синдром Золушки» продлевает жизнь

Эксперты считают, что работа по дому благотворно сказывается на состоянии организма

4 декабря, PrimaMedia. Целый перечень домашних обязанностей, которые ложатся на плечи женщин, ученые признали полезными для здоровья. Уборка, глажка, работа в саду и уход за домашними питомцами, по мнению экспертов, улучшают общее состояние организма, передает ИА PrimaMedia.

Своими выводами ученые поделились в журнале TIME, пишет МедикФорум.

Как и прежде, специалисты рекомендуют взрослому человеку заниматься активной физической нагрузкой 75 минут в неделю или 150 минут должно приходиться на умеренную нагрузку. Но если раньше говорилось преимущественно о занятиях спортом, то сейчас эксперты считают, что спортзал можно заменить домашней работой.

Поэтому, когда лишний раз лень будет взять тряпку в руки или пылесос, стоит вспомнить, что домашний труд окажет благотворное действие не только с эстетической стороны, но и в плане здоровья, продлив жизнь.

Даже 2-6 часов, потраченных на занятие домашними обязанностями могут заметно улучшить состояние организма, и снизить уровень стресса.

А согласно исследованиям, опубликованным в журнале American Geriatrics Society, пожилые женщины, тратя хотя бы по полчаса в день на домашнюю работу, сокращали риск смерти на 12%.