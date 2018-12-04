За уничтожение конфиската могут заплатить бывшие владельцы

Хранение и уничтожение конфискованного имущества государству дорого обходится

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4 декабря, PrimaMedia. Счетная палата России представила отчет о прибыли, которые государство получили от продажи конфискованного имущества. Оказалось, что сумма не покрывает расходы на хранение конфиската, и пора вносить изменения в нормативные акты, регулирующие порядок обращения с конфискованным имуществом. В Росимуществе предлагают переложить затраты на бывших владельце конфиската, сообщает ИА PrimaMedia.

Аудиторы рассказали о значительных расходах на хранение имущества. В 2017 году они составили 222 млн рублей, а доходы от реализации всего 180 млн рублей, приводит данные РБК.

Эффективному распоряжению конфискованного имущества мешает отсутствие нормативных документов. Вызывают сомнения у аудиторов оценка стоимости имущества, процесс приемки, учета и экспертизы, и даже уничтожения.

В течение нескольких лет (до 2017 года) порядок реализации конфиската отсутствовал, и изъятое имущество можно было направлять только на утилизацию или уничтожение. Трудность заключалась в том, что у многих товаров не было разрешительных документов.



Аудиторы СП заявили и о демпинге на торгах по закупкам услуг по хранению имущества. Контракты по реализации и уничтожению конфиската заключались по символической цене 1 рубль, либо исполнители даже доплачивали за контракт. Торги в электронной форме проходили не во всех регионах. Некоторые вещи просто исчезли. В результате, СП пришла к подобным выводам.

Сейчас в Росимуществе работают над документом, согласно которому можно было бы переложить бремя затрат по уничтожению конфиската и его хранению на бывших владельцев.