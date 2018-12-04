Я бы в сварщики пошел: работница завода «Звезда» прославила Приморье на всю страну

Владивосток стал одним из первых городов, где "Партия дела" открыла выставку общероссийского фотоконкурса "Лица труда"

Фотография Инны Мамушкиной победила в общероссийском конкурсе "Лица труда". Фото: ИА PrimaMedia

4 декабря, PrimaMedia. Фотовыставка "Лица труда", организованная "Партией Дела" и "Комсомольской правдой", открылась во Владивостоке в Большом ГУМе 4 декабря. На экспозиции представлены 50 лучших снимков людей на производстве, в том числе и работа жительницы Приморья Инны Мамушкиной, запечатлевшей женщину-сварщика на заводе "Звезда" в Большом Камне. Журналист победила в одноименном общероссийском фотоконкурсе, сообщает корр. ИА PrimaMedia

Они трудятся на заводах и стройках, в шахтах и полях – люди обычных рабочих профессий из разных уголков страны стали настоящими героями фоторепортажей. В церемонии открытия выставки приняли участие: главный редактор Владивостокского филиала ИД "Комсомольская правда – Приморье" Александр Сырцов, секретарь федерального совета "Партии Дела" Алексей Лапушкин, председатель Приморского регионального отделения "Партии Дела", глава сельского поселения Чкаловское Всеволод Ию, а также официальные лица и представители общественных организаций.

— В Советские времена был жанр производственного репортажа. Приятно, что не только жанр возрождается, но и сама ипостась рабочего человека. Рабочие профессии становятся все более востребованными, — подчеркнул, открывая выставку, Александр Сырцов.

Александр Сырцов открывает фотовыставку "Лица труда". Фото: Алексей Корчагин, ИА PrimaMedia Фотовыставка "Лица труда". Фото: Алексей Корчагин, ИА PrimaMedia Фотовыставка "Лица труда". Фото: Алексей Корчагин, ИА PrimaMedia Алексей Лапушкин и Всеволод Ию. Фото: Алексей Корчагин, ИА PrimaMedia Открытие фотовыставки "Лица труда". Фото: Алексей Корчагин, ИА PrimaMedia Фотовыставка "Лица труда". Фото: Алексей Корчагин, ИА PrimaMedia Открытие фотовыставки "Лица труда". Фото: Алексей Корчагин, ИА PrimaMedia Открытие фотовыставки "Лица труда". Фото: Алексей Корчагин, ИА PrimaMedia 1 / 8

Фотоконкурс проходил на сайте kp.ru до 31 мая, всего было прислано несколько сотен работ, из которых читатели выбрали пять победителей из разных регионов России. Среди них – жительница Большого Камня Инна Мамушкина, получившая награду за серию портретов рабочих Дальневосточного завода "Звезда". На экспозиции в ГУМе представлена фотография, на которой изображена женщина-сварщик. Стоит отметить, что среди представителей рабочих профессий немало представительниц прекрасного пола.

Как отметил секретарь федерального совета "Партии Дела" Алексей Лапушкин, условия работы на современном производстве и заработные платы сотрудников в этой сфере сегодня не сравнимы с тем, что получают "белые воротнички".

— Никакое современное производство без людей рабочих профессий существовать не может. Без них мы бы умерли с голоду и замерзли, без этих людей, которые каждый день что-то создают, наша жизнь просто невозможна. К сожалению, их не показывают и о них не рассказывают, поэтому мы стараемся заполнить этот колоссальный пробел. Нужно повышать престиж рабочих профессий, привлекать людей на передовые производства, которые сейчас пусть и не массово, но всё же развиваются в России. Если молодежь не будет знать, какие сегодня есть современные условия и социальные гарантии на заводах, то они и не пойдут туда работать, — подчеркнул Алексей Лапушкин.

Секретарь федерального совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин. Фото: Алексей Корчагин, ИА PrimaMedia Открытие фотовыставки "Лица труда". Фото: Алексей Корчагин, ИА PrimaMedia Фотовыставка "Лица труда". Фото: Алексей Корчагин, ИА PrimaMedia Фотовыставка "Лица труда". Фото: Алексей Корчагин, ИА PrimaMedia Фотовыставка "Лица труда". Фото: Алексей Корчагин, ИА PrimaMedia Посетители фотовыставки "Лица труда". Фото: Алексей Корчагин, ИА PrimaMedia Фотовыставка "Лица труда". Фото: Алексей Корчагин, ИА PrimaMedia Посетители фотовыставки "Лица труда". Фото: Алексей Корчагин, ИА PrimaMedia 1 / 8

"Партия Дела" реализует несколько проектов, направленных на популяризацию и поддержку рабочих профессий. Фотовыставка "Лица труда" уже прошла в двух городах России (Чите и Череповце), где получила позитивный отклик у посетителей. Проект будет продолжен в следующем году. Алексей Лапушкин убежден, что фотоконкурс обретет популярность и станет традиционным.

— Партия создана и поддерживается российскими производителями, для нас люди рабочих профессий – это соль земли. На следующий год мы уже договорились с "Комсомольской правдой" о проведении четырех выставок. Они интересны людям — все уже устали от негативного медийного контента и хотят увидеть что-то позитивное; что-то, благодаря чему они чувствуют гордость за свою страну. И эта гордость отражена здесь — это обычные граждане, которые ежедневно трудятся ради всеобщего блага, — отметил секретарь федерального совета "Партии Дела".

Председатель Приморского регионального отделения "Партии Дела" Всеволод Ию отметил, что фотографии вызывают гордость, потому что на них изображены люди дела. В Приморье партия поддерживает ряд социальных проектов, в частности, направленных на развитие сельского хозяйства. По его мнению, если в каждом селе появится хотя бы одно предприятие, то с государства снимется колоссальная нагрузка и будут решены многие социальные проблемы. — В нашем крае очень важно развитие сельскохозяйственных предприятий — они несут огромную социальную нагрузку, помогают развитию сельских территорий. Конечно, нужно повышать престиж рабочих, сельских профессий. Подобные выставки нужно проводить постоянно, необходимо устанавливать доски почета, чтобы односельчане видели передовиков производства и гордились ими, — поделился впечатлениями Всеволод Ию.

Фотовыставка в ГУМе продлится до 8 декабря. Вход свободный.