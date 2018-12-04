Я бы в сварщики пошел: работница завода «Звезда» прославила Приморье на всю страну

4 декабря, PrimaMedia. Фотовыставка "Лица труда", организованная "Партией Дела" и "Комсомольской правдой", открылась во Владивостоке в Большом ГУМе 4 декабря. На экспозиции представлены 50 лучших снимков людей на производстве, в том числе и работа жительницы Приморья Инны Мамушкиной, запечатлевшей женщину-сварщика на заводе "Звезда" в Большом Камне. Журналист победила в одноименном общероссийском фотоконкурсе, сообщает корр. ИА PrimaMedia
Они трудятся на заводах и стройках, в шахтах и полях – люди обычных рабочих профессий из разных уголков страны стали настоящими героями фоторепортажей. В церемонии открытия выставки приняли участие: главный редактор Владивостокского филиала ИД "Комсомольская правда – Приморье" Александр Сырцов, секретарь федерального совета "Партии Дела" Алексей Лапушкин, председатель Приморского регионального отделения "Партии Дела", глава сельского поселения Чкаловское Всеволод Ию, а также официальные лица и представители общественных организаций.
— В Советские времена был жанр производственного репортажа. Приятно, что не только жанр возрождается, но и сама ипостась рабочего человека. Рабочие профессии становятся все более востребованными, — подчеркнул, открывая выставку, Александр Сырцов.
Фотоконкурс проходил на сайте kp.ru до 31 мая, всего было прислано несколько сотен работ, из которых читатели выбрали пять победителей из разных регионов России. Среди них – жительница Большого Камня Инна Мамушкина, получившая награду за серию портретов рабочих Дальневосточного завода "Звезда". На экспозиции в ГУМе представлена фотография, на которой изображена женщина-сварщик. Стоит отметить, что среди представителей рабочих профессий немало представительниц прекрасного пола.
Как отметил секретарь федерального совета "Партии Дела" Алексей Лапушкин, условия работы на современном производстве и заработные платы сотрудников в этой сфере сегодня не сравнимы с тем, что получают "белые воротнички".
Председатель Приморского регионального отделения "Партии Дела" Всеволод Ию отметил, что фотографии вызывают гордость, потому что на них изображены люди дела. В Приморье партия поддерживает ряд социальных проектов, в частности, направленных на развитие сельского хозяйства. По его мнению, если в каждом селе появится хотя бы одно предприятие, то с государства снимется колоссальная нагрузка и будут решены многие социальные проблемы.
— В нашем крае очень важно развитие сельскохозяйственных предприятий — они несут огромную социальную нагрузку, помогают развитию сельских территорий. Конечно, нужно повышать престиж рабочих, сельских профессий. Подобные выставки нужно проводить постоянно, необходимо устанавливать доски почета, чтобы односельчане видели передовиков производства и гордились ими, — поделился впечатлениями Всеволод Ию.
Фотовыставка в ГУМе продлится до 8 декабря. Вход свободный.