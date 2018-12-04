Профсоюзы, работодатели и администрация Находки заключат трёхлетнее соглашение

В течение месяца после заключения соглашения стороны должны будут разработать план мероприятий для выполнения принятых обязательств
Общество 17:25
Администрация Находки. Фото: пресс-служба администрации Находки

4 декабря, PrimaMedia. Заседание территориальной трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений прошло в администрации Находки. Его итогом стал проект соглашения, направленного на защиту интересов работающих горожан. На мероприятии присутствовали представители муниципалитета, руководители предприятий и председатели профсоюзных комитетов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

Документ определяет согласованные позиции сторон на 2019-2021 годы для создания необходимых условий стабилизации социально-экономического положения в городском округе, улучшения демографической ситуации, снижения безработицы и повышения уровня жизни населения, а также обеспечения социальных гарантий работников и предотвращения трудовых конфликтов.

Сейчас проект договора находится на рассмотрении участников соглашения. О принципиальной готовности поставить свои подписи под документом сообщили 10 представительных профсоюзов и 10 руководителей крупных предприятий городского округа. В течение месяца после заключения соглашения стороны должны будут разработать план мероприятий для выполнения принятых обязательств.

Администрация Находкинского городского округа профсоюзы

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