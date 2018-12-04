Лучшим приложением года на Android стала "шпаргалка" для шопоголиков

Голосование провела компания Google

4 декабря, PrimaMedia. Компания Google провела голосование и узнала, какие среди пользователей приложения, книги, игры и фильмы считаются лучшими для гаджетов на Android. Итоги были озвучены в рамках голосования Google Play Best of 2018 Awards, передает ИА PrimaMedia.

Лучшим приложением для устройств на Android пользователи сочли "Едадил". С помощью которого можно узнать об акциях и скидках в магазинах.

"PUBG Mobile" по итогам голосования является лучшей игрой.

Если говорить о фильмах, то лидером согласно симпатиям пользователей стала кинолента "Человек-муравей и Оса". Популярностью также пользовались: "Небоскреб", "Мстители: Война Бесконечности", "Хан Соло: Звёздные Войны. Истории" и "Дэдпул 2", пишет РИА Новости.

Не легкая беллетристика, а серьезные произведения являются в списке лучшими книгами у пользователей. На первом месте "Подсознание может все!" Джона Кехо. Второе и третье место заняли"Краткая история времени. От Большого Взрыва до черных дыр" Стивена Хокинга и "Легкий способ бросить курить" Аллена Карра.