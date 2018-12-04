Nissan Datsun слетел в кювет на скользкой дороге в Приморье. Водитель погиб

В момент автоаварии водитель не был пристегнут ремнем безопасности, в результате чего его выбросило на землю

Nissan Datsun слетел в кювет на скользкой дороге в Приморье. Водитель погиб. Фото: 25.мвд.рф

4 декабря, PrimaMedia. ДТП со смертельным исходом произошло в Ханкайском районе Приморского края. Полицией установлено, что водитель Nissan Datsun не справился с управлением на мокрой дороге у съехал в кювет. В момент автоаварии мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, в результате чего его выбросило на землю, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД. В дежурную часть отдела МВД России по Ханкайскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 79 км автодороги Михайловка — Турий Рог. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. Установлено, что 40-летний водитель автомобиля Ниссан Датсун, двигаясь со стороны села Михайловка в направлении села Турий Рог, не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. От полученных травм он скончался в карете скорой медицинской помощи. На момент ДТП стаж вождения погибшего составил 18 лет, ранее мужчина привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима. По данным Госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 90 автоаварий: 72 — с материальным ущербом, 18 – с пострадавшими. Погиб 1 человек, 20 – получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 148 транспортных средств. Хроника криминала и происшествий в Приморском крае в Telegram Новости, обзоры, видеоистории - подписывайся на Instagram PrimaMedia Хроника криминала и происшествий в Приморском крае в Whatsapp Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

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