Nissan Datsun слетел в кювет на скользкой дороге в Приморье. Водитель погиб

В момент автоаварии водитель не был пристегнут ремнем безопасности, в результате чего его выбросило на землю
Происшествия 16:30
Nissan Datsun слетел в кювет на скользкой дороге в Приморье. Водитель погиб. Фото: 25.мвд.рф

4 декабря, PrimaMedia. ДТП со смертельным исходом произошло в Ханкайском районе Приморского края. Полицией установлено, что водитель Nissan Datsun не справился с управлением на мокрой дороге у съехал в кювет. В момент автоаварии мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, в результате чего его выбросило на землю, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

В дежурную часть отдела МВД России по Ханкайскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 79 км автодороги Михайловка — Турий Рог.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, что 40-летний водитель автомобиля Ниссан Датсун, двигаясь со стороны села Михайловка в направлении села Турий Рог, не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. От полученных травм он скончался в карете скорой медицинской помощи.

На момент ДТП стаж вождения погибшего составил 18 лет, ранее мужчина привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима.

По данным Госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 90 автоаварий: 72 — с материальным ущербом, 18 – с пострадавшими. Погиб 1 человек, 20 – получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 148 транспортных средств.

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