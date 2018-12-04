Извиняться будут семь сотрудников Yota из разных городов России

4 декабря, PrimaMedia. Извините, но Yota опять запустила новую рекламную кампанию, которая совершенно точно станет мемом.

"Извините, что мы опять запустили рекламную кампанию, которая будет заставлять вас оборачиваться на телевизор и проверять, не сломался ли он.

Извините, что мы опять делаем все не так, как делают другие, и извиняемся за то, за что нас и наши продукты любят клиенты.

Извините, что в нашей рекламной кампании опять не будет приглашенных звезд, а всю ответственность взяли на себя настоящие сотрудники Yota. Вы даже можете найти их в соцсетях и высказать все, что думаете про их извинения", — комментирует директор по маркетингу Yota Виталий Урезченко.

Извиняться будут семь сотрудников Yota из разных городов России:

Директор по продукту "Смартфон" Артемий Пономарев: "Извините, но в Yota вам придется заплатить 20 рублей за безлимитный "ВКонтакте".



Извините, но Yota запустила новую рекламную кампанию. Фото: предоставлено Yota

Руководитель по развитию каналов продаж Александр Погба: "Извините, но в Yota за границей бесплатно работают только мессенджеры".



Извините, но Yota запустила новую рекламную кампанию. Фото: предоставлено Yota

Менеджер по развитию собственной розницы Елена Мямлина: "Извините, но в Yota нельзя подключить платные подписки и мелодию на гудок".



Извините, но Yota запустила новую рекламную кампанию. Фото: предоставлено Yota

Территориальный менеджер Сергей Ткачев: "Извините, но в Yota у вас не получится выбрать меньше, чем 0 минут".



Извините, но Yota запустила новую рекламную кампанию. Фото: предоставлено Yota

Директор департамента внедрения Константин Горелик: "Извините, но в Yota скидка* на связь только 50%. За звездочку тоже извините".



Извините, но Yota запустила новую рекламную кампанию. Фото: предоставлено Yota

Территориальный менеджер в кавказском регионе Мурад Евлоев: "Извините, но в Yota можно взять роутер бесплатно максимум на неделю".



Извините, но Yota запустила новую рекламную кампанию. Фото: предоставлено Yota

Специалист по продажам Павел Чухрай: "Извините, но в Yota вы сами выбираете, для каких приложений интернет будет безлимитным".



Извините, но Yota запустила новую рекламную кампанию. Фото: предоставлено Yota

Рекламная кампания была разработана совместно с агентством Sensitive Brands. Она продлится с 3 декабря по 31 января.