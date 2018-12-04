Психологи советуют «выносить мозг», как и мусор – утром

Вечерний стресс вреднее утреннего, считают эксперты

4 декабря, PrimaMedia. Если уж и ругаться, то лучше утром, чем вечером. К таким выводам пришли ученые из японского университета Хоккайдо, считая, что вечером человеческий организм хуже переносит стресс, передает ИА PrimaMedia.

Все дело в циркадных ритмах, поэтому в вечернее время человек более болезненно переносит ссоры и стрессовые ситуации.

Эксперимент показал, что у людей, которые выполняли стрессовые задания утром, гормон кортизол поднимался выше, чем у тех, кто выполнят это же задание, но вечером, пишет МедикФорум.

В вечернее время нехватка кортизола провоцирует упадок сил, у человека нет достаточной энергии, чтобы справиться со стрессом. Поэтому и самочувствие у него гораздо хуже, чем у того, кто понервничал с утра. Избыток кортизола помогает справиться с нервозностью и быстрее восстановиться.