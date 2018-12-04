Без диет и с размахом предлагает врач Минздрава встречать Новый год

По словам диетолога, ограничить себя во время праздника стоит лишь в спиртном

4 декабря, PrimaMedia. Во время празднования Нового года стоит забыть об ограничениях и порадовать желудок той пищей, от которой, возможно, человек ранее отказывался. С размахом предлагает встретить главный российский праздник внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян, передает ИА PrimaMedia.

Есть все, что душа пожелает, рекомендует специалист. Но это не касается спиртных напитков, с которыми в новогоднюю ночь стоит быть аккуратней. Жирная пища и алкоголь могут нанести больший стресс для организма.

Не ограничивать себя в еде во время праздника, разумеется, может здоровый человек, у которого нет серьезных заболеваний, пишет RT.

По словам Виктора Тутельяна, Новый год должен запомниться во всем своем хорошем проявлении. Стол должен быть нарядным, праздничным, по возможности обильным в плане еды. Ведь психологически человек искреннее верит, что какой будет новогодняя ночь, так и пройдет год. Сила мысли работает. Поэтому на диетах можно сидеть в остальное время, но не в сам Новый год.

Диетологи также напоминают, что резко садиться на диету сразу после окончания новогодней ночи не стоит. Для организма это такой же стресс, как и переедание. К нормальному рациону стоит переходить постепенно.