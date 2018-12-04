Водителя КамАЗа судят за ДТП в Приморье, где в кабине грузовика захлебнулся его напарник

Рулевой, утратив контроль над управлением авто, съехал с проезжей части в водоем
Происшествия 17:30

4 декабря, PrimaMedia. Житель Чугуевского района Приморского края предстанет перед судом по обвинению в совершении ДТП со смертельным исходом. По версии следствия, двигаясь по дороге, водитель КамАЗа съехал в водоем, а пассажира (напарник водителя) зажало в деформированной кабине, где он захлебнулся. Сам водитель сумел выбраться, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Прокуратурой Анучинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Чугуевского района, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

"По версии следствия, в августе фигурант, управляя автомобилем марки "КАМАЗ 4310", двигаясь по автомобильной дороге местного значения "Анучино-Еловка-Муравейка", нарушил правила дорожного движения и, утратив контроль над управлением транспортным средством, совершил съезд с проезжей части в кювет", — говорится в сообщении.

В результате этого КАМАЗ опрокинулся в водоем, а пассажира (напарник водителя) зажало в деформированной кабине, где он погиб от закрытия дыхательных путей водой при утоплении.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Анучинский районный суд для рассмотрения по существу.

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