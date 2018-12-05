«Белые воротнички» проведут бои на ринге во Владивостоке

Соревнования пройдут в рамках открытого городского чемпионата по боксу
Спорт 10:25
Боксерские перчатки. Фото: https://pixabay.com

5 декабря, PrimaMedia. Ежегодный открытый чемпионат Владивостока по боксу пройдет с 6 по 8 декабря в СК "Олимпиец". Впервые в рамках турнира пройдут бои "Белых воротничков". На ринге сойдутся мужчины, которые увлекаются боксом, но не являются профессиональными спортсменами, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Традиционно чемпионат проходит в первой декаде декабря, в течение трех дней. География чемпионата не ограничена Владивостоком — в нем принимают участие спортсмены со всего края – Уссурийска, Артема, Находки и многих других населенных пунктов и городов.

Афиша

Афиша. Фото: предоставлено организаторами

В этом году программа чемпионата изменилась – впервые в рамках турнира пройдут бои "Белых воротничков". Для Владивостока это станет первым официальным мероприятием такого формата. Мужчины, которые увлекаются боксом, но не являются профессиональными спортсменами, а занимаются бизнесом или работают по найму, сойдутся на ринге, чтобы проверить себя. Активная подготовка "Белых воротничков" проходила в течение нескольких месяцев.

И, конечно, чемпионат станет настоящим спортивным праздником, финал которого пройдет 8 декабря в большом зале СК "Олимпиец". В этот день состоится торжественный парад финалистов и "белых воротничков", прозвучит приветственное слово от федерации бокса и представителей администрации Приморского края. Спортсменов ждет насыщенная программа соревнований, а гостей — яркое, зрелищное мероприятие.

Отметим, что уже несколько лет ООО "Саммит Моторс (Владивосток") поддерживает мероприятие в качестве генерального партнера. Соревнования также пройдут при поддержке администраций Приморского края и Владивостока.

Программа соревнований:

6 декабря

  • 08.00 – 10.00 — Взвешивание боксеров
  • 10.00 – 12.00 — Жеребьевка
  • 15.00 – 15.30 — Открытие соревнований
  • 15.30 – 18.00 — Предварительные бои

07 декабря

  • 08.00 – 09.00 — Взвешивание боксеров
  • 15.00 – 18.00 — Полуфинальные бои

8 декабря

  • 08.00 – 09.00 — Взвешивание боксеров
  • 15.00 – 20.00 — Финальные бои, награждение победителей, закрытие соревнований

Вход на мероприятия свободный.

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