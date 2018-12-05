От создателей новогодней сказки: Студия «Клементинка» украшает Владивосток

Владелица студии Светлана Давыдова рассказывает, как при помощи труда и фантазии создать волшебные новогодние декорации

Директор студии декора "Клементинка" Светлана Давыдова. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

5 декабря, PrimaMedia. Студия декора "Клементинка" в свадебный сезон сооружает магические декорации для главного дня в жизни пары, а к новогодним праздникам создает пряничные домики вместо цветочных арок, украшает елки вместо книг для пожеланий. О том, как проходит подготовка к Новому году, тенденциях в декоративном бизнесе и больших проектах, рассказала журналисту ИА PrimaMedia Светлана Давыдова, владелица студии.

Классика не выходит из моды

Студия декора "Клементинка". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Студия декора "Клементинка". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Студия декора "Клементинка". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Студия декора "Клементинка". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Студия декора "Клементинка". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Студия декора "Клементинка". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Студия декора "Клементинка". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Студия декора "Клементинка". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Студия декора "Клементинка". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Студия декора "Клементинка". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Студия декора "Клементинка". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Студия декора "Клементинка". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Студия декора "Клементинка". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 13

Если тенденции зимы 2018-19 требовали необычных елок, нестандартных решений, то в этом сезоне все хотят уюта. Классическая зеленая елка, украшенная красными и золотыми шарами, кресло-качалку с пледом, пряничный домик – вот основные желания клиентов студии декора в этом году.

Несмотря на то, что все хотят подобного, в "Клементинке" никогда не повторяют проекты. Даже при использовании основных элементов, декораторы меняют стиль и детали, поэтому двух одинаковых фотозон в городе не будет.

– В этом году все хотят камины, потому что они символизирует уют и домашнее тепло. Актуальны для этого года пряничные домики, они добавляют сказочности в любое помещение, даже в огромный торговый центр. Строим мы их не из имбирных коржей, а из фанеры или дерева, в зависимости от того, где будет размещено украшение – улица или внутри помещения, – рассказывает о тенденциях Светлана Давыдова.

Декорации создаются таким образом, чтобы на их фоне могли фотографироваться и взрослые, и дети. На изготовление украшений уходит от нескольких недель до двух месяцев. Крупные клиенты обращаются в "Клементинку" еще в августе, чтобы успеть придумать уникальный дизайн, без спешки согласовать украшения, изготовить их и к началу зимы уже создавать праздничное настроение гостям и сотрудникам своих предприятий. Бывают и те, кому за неделю нужно все и сразу, тогда команда студии мобилизуется и создает то, чего хочет клиент.

От макета до фотографии на фоне

Новогодние декорации. Фото: Предоставлено студией "Клементинка" Новогодние декорации. Фото: Предоставлено студией "Клементинка" Новогодние декорации. Фото: Предоставлено студией "Клементинка" Новогодние декорации. Фото: Предоставлено студией "Клементинка" 1 / 4

В "Клементинке" работает всего семь человек: мужская половина занимается изготовлением больших конструкций из пенопласта, дерева, окраской деталей. Девушки создают декоративные детали, а также тем, что требует особой кропотливости и аккуратности, например, упаковка подарков под елочки или создание композиций на столы.

– Иногда команда работает ночами, доделывая последние детали, а потом монтирует весь проект, собирая мелочи в единое целое. Но готовый результат всегда стоит этих бессонных ночей. Сейчас вот девочки у нас на складе создали целый орнитарий из настольных композиций, в каждой из которых присутствует птичка, – гордится своей командой Светлана Давыдова.

Декораторы стараются закончить проект как можно раньше, чтобы фотозоны и праздничные новогодние украшения радовали заказчиков и их гостей дольше. Обычно декорации стоят в торговых центрах и кафе с конца ноября до середины января, радуя гостей и попадая во все инстаграмы города. По словам Светланы, убирать украшения не жалко, ведь главную свою роль они уже выполнили – радовали людей, создавая праздничное настроение.

От деталей до полного монтажа

Студия "Клементинка" украшает не только большие торговые центры, но и создает уют в небольших офисах и даже домах. Например, в прошлом году декораторы украшали квартиру в стиле американского рождества: носки на камине, елка и огоньки.



Новогодние декорации. Фото: Предоставлено студией "Клементинка"

Для студии не составит труда украсить елку в офисе в определенном стиле. Например, для одной из компаний Владивостока елка украшалась игрушками-зверушками, заказчики захотели отойти от привычной формы шара и попросили создать елку "из леса", на которой сидят животные.

Бюджет для всех зон разный – от 20 тысяч до 240 тысяч рублей. Но это не означает, что меньше этой суммы студия вам ничего не сможет предложить: клиенты всегда смогут взять украшения и декор в аренду. Это могут быть отдельные детали или целые зоны.

Сделать свой праздник незабываемым, роскошно отметить Новый Год или свадьбу и насладиться профессиональной фотосессией с помощью лучших творческих людей Владивостока — доступно каждому!

Контакты студии декора "Клементинка" во Владивостоке:

Телефоны: +7(904) 629-33-77; 8(423) 2-99-33-77;

Инстаграм: @klementinka.ru

Электронная почта: klementinka_vl@mail.ru