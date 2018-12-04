Залежные земли в Приморье необходимо вернуть в оборот - Евгений Зотов

Депутаты предложили выделить на восстановление неиспользуемых пашен 46 млн рублей в 2019 году
Общество 17:55
Поле. Фото: Валерия Кузора, ИА PrimaMedia

4 декабря, PrimaMedia. Депутаты комитета Законодательного собрания Приморского края по продовольственной политике и природопользованию рекомендовали администрации края включить в бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов расходы на ввод в оборот залежных земель в размере 46 млн рублей. По мнению парламентариев, это позволит значительно увеличить объем плодородных пашен в Приморье, сообщает ИА PrimaMedia.

По оценкам специалистов, в Приморье остаются неиспользованными порядка 40-50% пригодных для обработки земель. Исправить эту ситуацию позволит ввод в оборот заброшенных наделов, в настоящее время не имеющих собственников.

При рассмотрении проекта закона "О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" депутаты комитета ЗС ПК по продовольственной политике и природопользованию вынесли решение рекомендовать администрации Приморского края увеличить расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Сохранение и повышение плодородия почв. Ввод в оборот неиспользованной пашни и залежных земель сельскохозяйственного назначения". По оценкам парламентариев, на эти мероприятия необходимо выделить 46 млн рублей.

"Сельскохозяйственные земли Приморья не используются на 40-50%. То есть половина пашен находятся у кого-то в аренде и не используются по назначению, либо являются залежными и бесхозными. Земли, которые сейчас не имеют арендаторов, находятся в ведении муниципалитетов — их нужно поднимать, удобрять, обрабатывать и снова использовать", — подчеркнул председатель профильного комитета Евгений Зотов.

Он отметил, что для этого муниципальным образованиям необходимо проделать большую работу — провести инвентаризацию залежных земель, оценить их состояние, определить качество почв. От этого будет зависеть объем и состав необходимых удобрений, перечень работ по восстановлению пашен.

Напомним, что простой сельскохозяйственных земель в Приморском крае уже давно вызывает обеспокоенность у региональных депутатов. Ранее по инициативе комитета ЗС ПК по продовольственной политике и природопользованию было направлено обращение к председателю Государственной думы Вячеславу Володину в целях совершенствования федерального законодательства об обороте земель. В частности, приморские депутаты предложили сократить срок неиспользования сельхозугодий с 3 до 2 лет, что подстегнет собственников и арендаторов либо начать обработку заброшенных угодий, либо передать их тем организациям, которые более заинтересованы в развитии сельского хозяйства региона.

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