Евгений Зотов: Выдача земли приморским ветеранам - важное и нужное решение

Теперь каждый ветеран сможет получить участок под строительство собственного дома
Общество 10:00
Ветеран. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

5 декабря, PrimaMedia. Комитет Законодательного собрания Приморского края по продовольственной политике и природопользованию поддержал инициативу главы региона о выделении ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов. Участки будут выдаваться вблизи населенных пунктов, где постоянно проживает получатель, сообщает ИА PrimaMedia.

Прежде ветераны ВОВ и труженики тыла могли получать землю только под ведение садоводства, огородничества, животноводства и личного подсобного хозяйства. Новая норма позволит им бесплатно получать участки и для строительство жилого дома. Соответствующие поправки внесены комитетом по продовольственной политике и природопользованию в закон "О регулировании земельных отношений в Приморском крае" и были поддержаны на общем заседании ЗС ПК.

Закон предусматривает, что участки будут выдаваться в пределах того муниципалитета, где ветеран постоянно проживает не менее 2 лет. Размер участка ограничен 1000 кв. метров.

"Это законодательная инициатива врио губернатора. У нас установлен определенный перечень лиц, которые могут безвозмездно получить землю. Глава края предложил включить в этот перечень ветеранов. Да, ветераны у нас уже старенькие, но они все равно должны иметь возможность получить участок в собственность для строительства жилого дома. Пусть потом он останется его детям, внукам. Мы хотели бы, чтобы все ветераны воспользовались этим правом. Наш комитет поддержал это важное и нужное решение", — подчеркнул председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию, руководитель фракции ЛДПР в ЗС ПК Евгений Зотов.

Он отметил, что поправки в закон "О регулировании земельных отношений в Приморском крае" приняты в интересах более 5 тысяч приморских ветеранов, из них 880 человек— участники ВОВ и 4520 — труженики тыла.

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