Госдума усилила защиту детей от «групп смерти»

Законопроект принят в третьем чтении

4 декабря, PrimaMedia. Депутаты Госдумы приняли в третьем, заключительном, чтении законопроект, который дополняет список мер по противодействию вовлечению детей в противоправные и опасные для их жизни интернет-сообщества, сообщает ИА PrimaMedia.

Основной проблемой парламентарии считают вовлечение детей в такие действия через интернет. Уже сейчас правоохранительные органы выявляют и применяют меры уголовной ответственности к руководителям "групп смерти", "колумбайн-сообществ" и другим.

Законопроект, который сегодня, 4 декабря, приняла Госдума РФ, налагает ответственность теперь не только за призывы к совершению самоубийства и способах его совершения, но и за "информацию, направленную на вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, представляющих опасность для их жизни".

— Самое сложное разработать меры, которые будут действовать на предупреждение. Чтобы заранее не дать ребенку возможность нанести вред себе и семье, — отметила депутат Ирина Яровая — В Десятилетие детства мы все особенно обращаем внимание на здоровье ребенка, как крупнейшую национальную стратегию. Чтобы информационные технологии работали только на развитие, воспитание и образование детей, — добавила она.

Помимо этого, интернет-страницы с подобным контентом теперь не будут удалять, а станут ограничивать к ним доступ. То есть теперь правоохранительные органы получат возможность предъявлять размещенную на них информацию как доказательство при расследовании. Кроме того, будут сокращены сроки для принятия мер — с трех суток до одних суток.

Вовлечение несовершеннолетних в противоправные и опасные для их жизни действия относят к преступлениям против семьи.

— Принятие законопроекта позволит снизить риски причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних, усилить систему профилактики их вовлечения в опасную деятельность и создать дополнительные механизмы обеспечения информационной безопасности детей, — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект также поддержали: Минкомсвязь РФ, МВД, Минюст, Минобрнауки, Роскомнадзором, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет.