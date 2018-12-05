ВГУЭС приглашает приморцев на День открытых дверей

В программе: консультирование по направлениям подготовки студентов, реализации молодёжных проектов и программ

Обучающая бизнес-игра во ВГУЭС. Фото: предоставлено ВГУЭС

5 декабря, PrimaMedia. Обучающая деловая игра для студентов "Менеджмент" прошла во ВГУЭС. На протяжении двух дней участники прокачивали навыки командной работы, лидерские и управленческие способности. Другими словами – учились "поднимать" и развивать собственный бизнес. О том, как проходила игра и что еще происходит в стенах ВГУЭС, можно узнать 9 декабря на Дне открытых дверей, сообщает ИА PrimaMedia.

В игре были задействованы 80 студентов ВГУЭС. В каждой команде – по 3-4 человека. Их цель – сделать своё предприятие самым дорогим в отрасли со стартовым капиталом в 21 тысячу рублей. Задача – распределить роли в команде (бухгалтер, аналитик и душа компании) и выработать стратегию и комплекс управленческих решений по её реализации в прямой конкуренции с другими участниками.

"По правилам конкурса участники получают в управление виртуальные производственные компании с одинаковыми стартовыми показателями. Наш проект – это некая версия кубка "Управляй" и мирового чемпионата по стратегическому менеджменту "Global Management Challenge". Игра помогает студентам сформировать экономическое и системное мышление, способность анализировать большое количество информации", – объясняет организатор мероприятия, студент 4 курса направления "Бизнес-информатика" Вадим Бутко.

Деловая игра направлена на повышение интереса к выбранной профессии, формированию компетенций, востребованных на рынке труда, а также популяризации среди студентов предпринимательской деятельности.

"Основная идея такой игры – это качественная подготовка студентов ВГУЭС к чемпионатам Всероссийского и мирового уровней. Наши студенты ежегодно участвуют в таких проектах и занимают призовые места", – отмечает завкафедрой экономики и управления Татьяна Варкулевич.

Подробнее о таких мероприятиях и обо всём, что происходит в стенах ВГУЭС, можно узнать уже в эту субботу, 8 декабря, университет проводит День открытых дверей. В программе: консультирование по всем направлениям подготовки студентов, по вопросам учёта индивидуальных достижений школьников, реализации молодёжных проектов и программ. А также экскурсия по вузу, спорткомплексу "Чемпион" и музейно-выставочному центру ВГУЭС.

Начало работы стола приёмной комиссии – 11.00.

С полным расписанием программы можно ознакомиться на сайте ВГУЭС.