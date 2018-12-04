За мобилизацию в муниципалитетах ответят другие люди

Главу города обменяют на главу администрации

4 декабря, PrimaMedia. Госдума приняла в третьем, заключительном, чтении законопроект, который перекладывает роль председателя призывной комиссии по мобилизации граждан в муниципальном образовании с главы муниципалитета, на главу администрации, сообщает ИА PrimaMedia.

Поясним, в части городов России существует двуглавая система власти – глава города и глава администрации города (в других – только мэр). Глава муниципалитета избирается обычно из состава депутатов этого муниципалитета и возглавляет представительный орган. В то время как глава администрации назначается по контракту на постоянный срок и владеет большей распорядительной властью.

— У лица, возглавляющего местную администрацию, больше полномочий и практических возможностей для оперативной реализации задач, возложенных на призывные комиссии, нежели чем у лица, возглавляющего представительный орган местного самоуправления, — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Местные администрации уже в большей части обеспечивают исполнение гражданами воинской обязанности. При этом, глава муниципального образования может не иметь допуска к сведениям, которые составляют гостайну. Это может быть связано с предпринимательской деятельностью и другими обстоятельствами.

Законопроект направлен "на обеспечение централизованного руководства, заблаговременности, плановости и контроля, комплексности и взаимосогласованности мероприятий по мобилизационной подготовке". Что будет способствовать обеспечению "безопасности государства и общества".