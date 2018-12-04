Два учебных вуза со стажем в Москве лишились лицензий

Рособрнадзор прекратил деятельность учебных заведений

4 декабря, PrimaMedia. Два частных вуза в Москве прекращают свою деятельность. Рособрнадзор лишил негосударственные учебные заведения лицензий, в связи с чем, студентам придется искать другое учреждение, чтобы продолжить учебу, передает ИА PrimaMedia.

На официальном сайте Рособрнадзора говорится, что лицензию отозвали у Академии МНЭПУ и Евроазиатской богословской семинарии Ассоциации христиан веры евангельской "Церковь Божия".

Такое решение принял Арбитражный суд.

Известно, что Академия МНЭПУ осуществляет свою деятельность на протяжении двадцати шести лет. Три года назад в ней числилось четыре сотни преподавателей и более пяти тысяч студентов.

Что касается Евроазиатской богословской семинарии, то она существует с 99-го года, обучая студентов в Москве девятнадцать лет.