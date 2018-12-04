Золотую новогоднюю елку за 2 млн евро установят в Мюнхене

Пока что это самая дорогая во всей Европе праздничная конструкция
Общество 18:35

4 декабря, PrimaMedia. Увидеть самую дорогую новогоднюю ель в Европе туристы смогут, отправившись в Мюнхен. Именно там умельцы соорудили символ Нового года, стоимостью в 2,3 млн евро, передает ИА PrimaMedia.

Про новогоднюю ель можно в прямом смысле слова сказать, что она золотая. Вместо привычных елочных игрушек и шаров, украшение праздника выполнено из золотых монет. Общий их вес равен 63-м килограммам, сообщает швейцарская газета Blick.

Конструкция создана мастерами немецкой компании Pro Aurum, занимающейся продажей драгоценных металлов.

Пока что это самая дорогая елка во всей Европе.

До середины декабря елочная пирамида будет находиться в офисе компании производителя, а затем ее представят на всеобщее обозрение.

Кстати, это не единственная креативная елка. Например, в Судаке в 2013 году собрали новогоднюю красавицу из бутылок шампанского.

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