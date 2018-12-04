Госдума отказалась повышать МРОТ до 20 тысяч рублей

С 1 января 2019 года повышение составит 117 рублей
Экономика 18:55

4 декабря, PrimaMedia. Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания сегодня, 4 декабря, приняли во втором чтении законопроект, который повысит минимальный размер оплаты труда на 117 рублей. При этом, поправка к законопроекту о повышении МРОТ до 20 тыс рублей, была отклонена парламентариями, сообщает ИА PrimaMedia.

Таким образом, с 1 января 2019 года МРОТ составит 11 280 рублей и будет равняться величине прожиточного минимума по России за второй квартал 2018 года. Сейчас МРОТ составляет 11 163 рубля.

Поправку к законопроекту о поднятии МРОТ до 20 тыс рублей внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР Ярослав Нилов, Валим Деньгин и Владимир Сысоев, но парламентарии проголосовали против.

Отметим, данный законопроект был внесен в Госдуму одновременно с проектом федерального закона

"О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

прожиточный минимум минимальный размер оплаты труда (МРОТ)

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