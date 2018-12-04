Тариф для ОМС собираются увеличить в Приморье

В других регионах Дальнего Востока сумма подушевая сумма гораздо выше, чем в Приморском крае
Общество 19:30
Тариф для ОМС в Приморье собираются увеличить. Фото: ИА PrimaMedia

4 декабря, PrimaMedia. Тариф территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) в Приморье в следующем году будет увеличен. Это позволит предоставить жителям края еще больше бесплатных медицинских услуг. Об этом стало известно во вторник, 4 декабря, на встрече врио губернатора Приморья Олега Кожемяко с работниками железнодорожной отрасли, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Один из вопросов Олегу Кожемяко задал главный врач ведомственного лечебного учреждения – Железнодорожной больницы – Петр Нидзельский. По его словам, к ним по полисам ОМС и по направлению от специалистов приезжают жители всего Приморья.

"Сегодня в Приморье подушевой тариф Фонда ОМС у нашего лечебного учреждения – всего 127 рублей, в то время как в других регионах Дальнего Востока в аналогичных учреждениях эта сумма гораздо выше. Если тариф увеличат, это позволит оказывать больше бесплатных услуг жителям", – отметил он, добавив, что больница разработала несколько собственных программ, включая направление ранней диагностики онкопатологий органов брюшной полости и малого таза.

Олег Кожемяко отметил, что такая ситуация сложилась из-за хронического недофинансирования сферы здравоохранения края.

"На программу госгарантий для оказания медицинской помощи мы должны давать около 3,5 млрд рублей. В этом году на здравоохранение мы уже направили более 2 млрд рублей, в том числе – на решение проблемы закредитованности больниц, на оснащение новым оборудованием 22 лечебных учреждений. Это первые шаги. В 2019 году есть задача направить больше средств в систему здравоохранения, в том числе, из федерального бюджета. И тариф будем увеличивать", – заявил врио губернатора, подчеркнув, что вопросы в системе здравоохранения должны решаться комплексно.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Оздоровление медицины Приморья – верный путь, нужно пройти его до конца – Виктор Федоров

Глава Приморья занимается здравоохранением в ручном режиме — Елена Новицкая

Ведомственную проверку проведут в больнице в Приморье по поводу большой "кредиторки"

медицинские услуги медицина

Поддержку Сбербанком сети клиник "Аленка" оценил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов

30 ноября, 20:15

Приморье получит более 2,5 млрд рублей на развитие медицины в ближайшие два года

9 ноября, 22:50
Стройиндустрия Приморья на пороге перемен
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia