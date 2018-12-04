Тариф для ОМС собираются увеличить в Приморье

В других регионах Дальнего Востока сумма подушевая сумма гораздо выше, чем в Приморском крае

Тариф для ОМС в Приморье собираются увеличить. Фото: ИА PrimaMedia

4 декабря, PrimaMedia. Тариф территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) в Приморье в следующем году будет увеличен. Это позволит предоставить жителям края еще больше бесплатных медицинских услуг. Об этом стало известно во вторник, 4 декабря, на встрече врио губернатора Приморья Олега Кожемяко с работниками железнодорожной отрасли, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Один из вопросов Олегу Кожемяко задал главный врач ведомственного лечебного учреждения – Железнодорожной больницы – Петр Нидзельский. По его словам, к ним по полисам ОМС и по направлению от специалистов приезжают жители всего Приморья.

"Сегодня в Приморье подушевой тариф Фонда ОМС у нашего лечебного учреждения – всего 127 рублей, в то время как в других регионах Дальнего Востока в аналогичных учреждениях эта сумма гораздо выше. Если тариф увеличат, это позволит оказывать больше бесплатных услуг жителям", – отметил он, добавив, что больница разработала несколько собственных программ, включая направление ранней диагностики онкопатологий органов брюшной полости и малого таза.

Олег Кожемяко отметил, что такая ситуация сложилась из-за хронического недофинансирования сферы здравоохранения края.

"На программу госгарантий для оказания медицинской помощи мы должны давать около 3,5 млрд рублей. В этом году на здравоохранение мы уже направили более 2 млрд рублей, в том числе – на решение проблемы закредитованности больниц, на оснащение новым оборудованием 22 лечебных учреждений. Это первые шаги. В 2019 году есть задача направить больше средств в систему здравоохранения, в том числе, из федерального бюджета. И тариф будем увеличивать", – заявил врио губернатора, подчеркнув, что вопросы в системе здравоохранения должны решаться комплексно.