Крутые бренды смартфонов не вошли в список телефонов с самой быстрой зарядкой

Исследование повели специалисты Gizmo China

4 декабря, PrimaMedia. Эксперты с сайта Gizmo China провели эксперимент и выяснили, какие смартфоны держат зарядку лучше всего. Устройства заряжали всего в течение получаса и установили, на сколько процентов зарядился телефон, передает ИА PrimaMedia.

На основе полученных данных специалисты составили рейтинг смартфонов с самой быстрой зарядкой.

Самым быстрым оказался смартфон Oppo R17 Pro. За полчаса устройство зарядилось на 92%. Сообщается, что емкость аккумулятора — 3700 мАч.

На 83% за 30 минут зарядился телефон Honor Magic 2, имея емкость аккумулятора 3500 мАч.

Третье и четвертое место заняли смартфоны Meizu Pro 7 Plus и а Oppo R11, зарядившись на 66%. Правда, у первого устройства емкость аккумулятора составила 3500 мАч, а у второго — 3000 мАч.

Значатся в списке самых быстрых и такие смартфоны, как: Vivo X21, Charm Blue S6, OnePlus 5T, Nut Pro 2 и Huawei Mate 10.