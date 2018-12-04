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Консульство США во Владивостоке отменило визовые собеседования в среду, 5 декабря. Фото: ИА PrimaMedia

4 декабря, PrimaMedia. Консульство США во Владивостоке не будет проводить собеседования на визы в среду, 5 декабря, из-за траура в день похорон 41-го президента страны Джорджа Буша-старшего, сообщает ИА PrimaMedia.

"Президент США Дональд Трамп объявил 5 декабря национальным днем траура. В связи с этим все правительственные учреждения США завтра работать не будут. Приносим извинения тем, кто записан на визовое собеседование в Генеральном консульстве США во Владивостоке на 5 декабря. С вами пытаются связаться по телефону и электронной почте, чтобы обговорить другую удобную для вас дату. Ваши собеседования состоятся в ближайшее время", — говорится в сообщении на странице консульства в Facebook.

Консульства США в Екатеринбурге и Москве не сообщают об отмене собеседований.

Джордж Буш-старший, который был 41-м президентом США с 1989 по 1993 годы, скончался 30 ноября в Хьюстоне, штат Техас. Ему было 95 лет. В годы Второй мировой войны он был летчиком ВВС США. В связи с трауром на государственных учреждениях США, в том числе, посольствах и консульствах, приспущены флаги.