Инвесторам компенсируют ущерб за закрытие казино

Правительство РФ займется защитой прав инвесторов игровых зон

4 декабря, PrimaMedia. Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, по которому инвесторам игорной зоны выплатят компенсации, в случае закрытия или изменения границ этой территории. Но только в случае, если игровая зона существует не более 10 лет, сообщает ИА PrimaMedia.

Определять порядок и размер компенсации будет Правительство РФ, как и принимать решение по ликвидации или переносу границ игорной зоны. При этом, срок закрытия площадки по проведению азартных игр не может быть менее чем 3 года со дня принятия соответствующего решения.

Докладчик по законопроекту официальный представитель Правительства РФ, заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал, что в рамках игорных зон, которые существуют в России создано 10 тыс рабочих мест, а ежегодный вклад в бюджетную систему страны составляет порядка 8 млрд рублей.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он разработан в целях защиты прав инвесторов. Решение по ликвидации или изменению границ игорной зоны может быть принято только на основании федерального закона.

При этом, депутат Владимир Новиков внес предложение чтобы ко второму чтению законопроекта профильный Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы провел консультации с властями регионов, где есть игорные зоны, а также с инвесторами.

Отметим, в каждом субъекте РФ не может быть более одной игорной зоны. Так в 2015 году было принято решение о закрытии в Краснодарском крае "Азов-Сити" с трехлетней отсрочкой, так как на территории региона также существует другая площадка с азартными играми.