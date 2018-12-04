Минобороны РФ пообещало решить проблемы ЖКХ в военных городках Приморья

Также врио главы Приморья Олег Кожемяко просит Шойгу помочь в водоснабжении ряда сел

Минобороны России пообещало решить проблемы ЖКХ в военных городках Приморья. Фото: ИА PrimaMedia

4 декабря, PrimaMedia. Министерство обороны России поможет администрации Приморья в улучшении коммунальной инфраструктуры военных городков. Об этом стало известно во время селекторного совещания министра обороны России Сергея Шойгу, в котором принял участие врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, во вторник, 4 декабря, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

По словам врио губернатора, во время его встреч с населением края много жалоб поступает на работу жилищно-коммунального хозяйства военных городков, в частности обеспечение водой.

"На территории 27 населенных пунктов Приморья находятся воинские части, где проживает, в том числе, и гражданское население. Так, в селах Воздвиженка, Сергеевка, Бараново-Оренбургское необходимо создать условия для бесперебойного водоснабжения. Организация “ЦКЖУ” уделяет недостаточно внимания подготовке к зиме, капитальному ремонту жилищного фонда", – обратился к министру Олег Кожемяко.

Врио губернатора Приморья рассказал и том, что в военных гарнизонах имеют место случаи, когда из квартир требуют выселить жильцов, которые там долгое время живут, а сейчас не имеют отношения к Минобороны.

"Люди, в том числе и учителя, годами жили в этих квартирах, платили за них, а теперь им приходят требования о выселении. Там сложная ситуация, мы разбирались в ней, поэтому прошу Вас дать поручение пока не выносить такие решения, совместно выработать механизм, учитывающий интересы простых людей", – обозначил Олег Кожемяко.

Сергей Шойгу заверил, что в ближайшее время в Приморский край прибудет специальная комиссия, которая займется и решением вопросов ЖКХ.

Олег Кожемяко также отметил, что семьям военнослужащих оказывается помощь в трудоустройстве, в этом году более 2 тысяч детей военных обеспечены местами в детских садах.

Министр обороны поблагодарил врио губернатора за эту работу.

"Показатели неплохие, и будет хорошо, если и в последующие годы такая тенденция сохранится", – подчеркнул он.

В своем докладе Олег Кожемяко остановился на развитии движения Юнармия и парка "Патриот". По его словам, 11 подразделений, включающих в себя более 1300 человек, в декабре планируют принять еще более 400. Проведено более 800 различных мероприятий. В планах – создание во Владивостоке и Уссурийске Дома Юнармии.

Сергей Шойгу отметил, что движению Юнармия в Приморье есть куда развиваться.

"Несолидно такому солидному серьезному краю, как Приморский, находиться на 81 месте по юноармейскому движению. Напомню, в прошлом субъекте Вы находились в первой 30-ке, хотя там и условия были посложнее. Уверен, что Вы примите меры, и это движение получит должное развитие на территории Приморья", – обозначил министр.