Развеяны главные мифы относительно подготовки машины к зиме

Далеко не все советы стоит принимать за чистую монету
Общество 20:30

4 декабря, PrimaMedia. Эксперты из автомобильной сферы рассказали о мифах и фактах по поводу подготовки машины к зиме. Далеко не все советы, которые водители принимают за веру, действительно таковыми являются, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Орскую газету".

В первую очередь автовладельцы с наступлением холодов и морозов "переобувают" свою машину и меняют летнюю резину на зимнюю. Если выбирать между шипованной и фрикционной, то последняя набирает популярность и более эффективна. Шипы со временем, по словам специалистов, стираются, дошиповка не так эффектна. К тому же, во многих городах дороги расчищены до асфальта. Фрикционная резина показала себя на трассах с более хорошей стороны, чем шипованная. Кстати, за границей шипы запрещены, это стоит учитывать, отправляясь за рубеж на своей машине зимой.

Существует миф, что перед зимой стоит подзарядить аккумулятор. Однако во многих автомобилях стоят изначально необслуживаемые аккумуляторы, срок эксплуатации которых лет пять. Особого подхода зимой они не требуют, главное вовремя проходить ТО.

Утверждение, что зимой надо менять масло в двигателе также уходит в прошлое. Большинство моторных масел работают эффективно при любом температурном режиме.

Менять свечи перед наступлением холодов также не обязательно. То же самое касается и охлаждающей жидкости, менять ее стоит по регламенту, но никак не в связи с наступлением зимы.

Штампованные или литые диски? Последние стоят в два раза дороже. Многие автовладельцы считают, что зимой необходимо передвигаться исключительно на штампованных. Однако аргумент против литых один – подверженность их действию реагентов, которыми посыпаны дороги. Для хороших литых дисков это несущественно, к тому же не везде дороги обрабатывают агрессивными реагентами. Поэтому выбор стоит только исходя из ценовой политики и возможностей водителя.

Очистить бензобак от грязи – это еще один пережиток прошлого. Сейчас качество бензина позволяет этого не делать.

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