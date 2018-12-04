Медики: чай с добавкой заменит таблетку от головной боли

Врачи говорят, что чаи на растительной основе могут помочь справиться с болью
Общество 21:00

4 декабря, PrimaMedia. Врачи из Индии советуют не хватать сразу таблетку при головной боли. С ней могут справиться и чаи на травах, главное знать, какие именно травки помогают при мигрени, передает ИА PrimaMedia.

Чудодейственным свойством обладает ромашка, которая является отличным антисептиком. Чаи на ее основе помогают при мигренях и головных болях, пишет МедикФорум.

Магний, волокна, железо и кальций содержатся в таком напитке, как чай с корицей. Он не только полезен для здоровья, но и помогает при головных болях.

Противовоспалительным действием обладает и чай с имбирем. Такой состав – хорошее средство даже при сильных болях и мигренях.

Один из самых вкусных и полезных – чай с мятой. Кроме головной боли мята может уменьшить симптом тошноты, а также расстройство желудка.

Идеальное сочетание специй: корицы, кардамона, имбиря – в индийском чае масала. Состав делает напиток полезным для здоровья.

Однако стоит учитывать, что на каждый перечисленный компонент у человека может быть непереносимость или аллергия. Поэтому не рекомендуется ничего принимать без консультации с врачом.

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