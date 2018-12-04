Россиянам наложат ограничения на маткапитал

Какие изменения в использовании средств материнского капитала приняла Госдума
Общество 21:15

4 декабря, PrimaMedia. Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который запрещает приобретать за средства материнского капитала жилые помещения, признанные непригодными для проживания. Также этот законопроект изменит круг организаций, с которыми получатели маткапитала могут заключать сделки по улучшению жилищных условий, сообщает ИА PrimaMedia.

За первое полугодие 2017 года среди 236 640 заявлений о распоряжении средствами материнского капитала в 1255 случаях получатели планировали приобрести непригодные для постоянного проживания помещения. Законопроект позволит Пенсионному фонду направлять запрос в органы местного самоуправления и государственного жилищного надзора для уточнения – является ли выбранное жилье пригодным для проживания или нет. В случае отрицательного ответа, Пенсионный фонд сможет запретить получателю маткапитала приобретать выбранный объект.

— Изменения позволят исключить возможность злоупотребления со стороны владельцев государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал при использовании средств, — уточняется в пояснительной записке к документу.

Помимо этого, для усиления контроля за расходованием маткапитала при его направлении на улучшение жилищных условий, законопроект запрещает заключать сделки с "иными" некредитными организациями. Под "иными" подразумеваются те компании, которые не подконтрольны Банку России и госорганам.

Ранее было разрешено заключать договора с микрофинансовыми организациями. Их доля от общего количества компаний, с которыми заключали сделки обладатели маткапитала, составляла 36,7%. После запрета, доля их участия перераспределилась между потребительскими кооперативами – 13,9% и "иными" организациями – 22,7%.

Зачастую займы через "иные" организации имеют более высокий процент по сравнению с банковскими кредитами. Это увеличивает семейные затраты на приобретение жилья, а также создает риски несвоевременной выплаты долга. Инициаторы законопроекта опасаются, что это "может привести к изъятию заложенного (часто единственного) жилья заемщика".

Так за 2015 – 2017 года и Iквартал 2018 года правоохранительные органы возбудили 599 уголовных дел в отношении организаций, из них 463 касательно "иных" компаний.

Законопроект при этом предлагает включить в число организаций, с которыми возможно взаимодействие по улучшению жилищных условий через маткапитал, "единый институт развития в жилищной сфере (АО "ДОМ.РФ", ранее — АО "АИЖК"), а также сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, выделив их из числа "иных" организаций".

Депутаты также высказали пожелание рассмотреть варианты включения в список организаций те, которые создаются по решению органов власти субъекта. А также возможность приобретать дома в садовнических товариществах.

— Таким образом, изменения позволят установить исчерпывающий перечень организаций, контролируемых Банком России, на погашение займов у которых могут быть направлены средства материнского (семейного) капитала, и при этом не повлекут за собой ущемления прав граждан, — отмечается в документах.

Кроме того, теперь в течение месяца Пенсионный фонд РФ должен будет уведомить обладателя сертификата на маткапитал "о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки", когда макапитал потрачен его обладателем.

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