Приложения для обработки фото оказались самыми популярными для iPhone среди платных

На первом месте в списке бесплатных - WhatsApp

4 декабря, PrimaMedia. Опубликован список самых популярных скаченных приложений Apple в текущем году. Рейтинг составили эксперты из App Store, передает ИА PrimaMedia.

Бессменным лидером для iPhone пока что, как в прошлом, так и в этом году является мессенджер WhatsApp. Далее в списке Instagram, потеснив при этом ВКонтакте и YouTube.

Если сравнить список 2017 года с нынешним, есть существенные изменения. Например, из ТОП-10 выбыло приложение "Юла", которое ранее занимало пятую строчку в рейтинге. Нет теперь в списке популярных для скачивания приложений для iPhone и Avito, пишет searchengines.ru.

Зато появились другие приложения. Такие, как: интернет-магазин для товаров из Китая Pandao и "Госуслуги", заняв девятое и десятое место в рейтинге соответственно.

Если говорить о платных приложениях, на первом месте обработка фотографий kirakira+

На втором месте Glitché. Далее идут приложение для тренировок #BS365 Workouts, а также инструменты для обработки фото Facetune и Dalgona.

Самыми популярными бесплатными приложениями для iPad в этом году стали "ВКонтакте для iPad", YouTube и Aliexpress.

А платными — Procreate, плеер AVPlayerHD и AR-приложение "Маленький котенок".