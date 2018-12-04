Перед новогодними каникулами россиян ждет длинная рабочая неделя

В конце декабря придется работать шесть дней вместо пяти
Общество 22:30

4 декабря, PrimaMedia. В Роструде напоминают о длинных каникулах, которые продлятся с 30 декабря по 8 января. Чтобы они были непрерывными, россиянам придется поработать последнюю неделю в декабре не пять дней, а шесть, передает ИА PrimaMedia.

Таким образом, по информации Роструда, рабочая неделя продлится с 24 по 29 декабря, с понедельника по субботу. Наградой россиянам станет отдых в течение десяти дней.

Напомним, ранее информагентство писало, что, по словам главного внештатного диетолога Минздрава, Новый год стоит встречать с размахом. Праздничный стол должен быть нарядным и вкусным. От диет можно во время праздника отказаться.

уикэнд, выходные дни праздник Новый год (праздник)

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