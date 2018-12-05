Р. Гольдштейн: Новые меры поддержки качественно улучшат сферу предпринимательства

Количество малых и средних предпринимателей должно достичь 25 миллионов человек

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба

Численность людей, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства должна достичь 25 миллионов человек. Об этом на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам заявил глава Правительства Дмитрий Медведев.

На достижение этого результата направлены пять федеральных проектов. Планируется поддержать процесс легализации бизнеса и доходов, которые скрываются в настоящий момент в теневом секторе. "По разным оценкам, это от 14 до 16 миллионов человек – примерно каждый десятый житель нашей страны. Только легализация такого рода работников способна увеличить число индивидуальных предпринимателей на пару миллионов человек", — отметил Премьер-министр.

Планируется расширить доступ малого и среднего бизнеса к различным сервисам: информационным, образовательным, сбытовым, включая портал "Бизнес-навигатор МСП" и другие.

Более лояльное отношение к бизнесу и помощь ему в развитии способно увеличить число новых предпринимателей, считает член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.