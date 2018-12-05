Р. Гольдштейн: Новые меры поддержки качественно улучшат сферу предпринимательства

Количество малых и средних предпринимателей должно достичь 25 миллионов человек
Политика 09:40
Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба
Численность людей, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства должна достичь 25 миллионов человек. Об этом на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам заявил глава Правительства Дмитрий Медведев.
На достижение этого результата направлены пять федеральных проектов. Планируется поддержать процесс легализации бизнеса и доходов, которые скрываются в настоящий момент в теневом секторе. "По разным оценкам, это от 14 до 16 миллионов человек – примерно каждый десятый житель нашей страны. Только легализация такого рода работников способна увеличить число индивидуальных предпринимателей на пару миллионов человек", — отметил Премьер-министр.
Планируется расширить доступ малого и среднего бизнеса к различным сервисам: информационным, образовательным, сбытовым, включая портал "Бизнес-навигатор МСП" и другие.
Более лояльное отношение к бизнесу и помощь ему в развитии способно увеличить число новых предпринимателей, считает член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.
— Правительство планирует меры по предоставлению бизнесу более доступных кредитов и лизинга, что первостепенно важно для сферы предпринимательства. Основная масса средств нацпроекта будет выделяться на компенсацию процентных ставок, чтобы предприниматели уже в следующем году могли получить кредиты по ставке менее 10 процентов. Также важно, что Президентом поставлена задача увеличить долю малого и среднего бизнеса в госзакупках, поддерживать конкуренцию. Существует ряд федеральных программ с миллионными грантами для предприятий, занимающихся разработкой современных технологий, что имеет большое значение в рамках цифровизации экономики. Целый комплекс мер, запланированных на ближайшие шесть лет, обеспеченных федеральным финансированием, должен не только количественно, но и качественно повлиять на предпринимательство в России, улучшить деловой климат, дать возможность бизнесу развиваться, расти легально и безопасно, — прокомментировал сенатор Ростислав Гольдштейн.
бизнес (мелкий, средний, крупный)

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