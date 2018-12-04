Мединский видит угрозу в захвате «Фантастическими тварями» российского кинопроката

Министр культуры РФ считает, что отечественный кинематограф нуждается в протекционизме

4 декабря, PrimaMedia. По мнению министра культуры РФ Владимира Мединского, государство должно защищать российский кинематограф от влияния Голливуда. Предлагается ограничить прокат американских фильмов в России, передает ИА PrimaMedia.

Мединский считает, что без протекционизма отечественный кинематограф рискует быть разрушенным под влиянием Голливудских фильмов.

Также чиновник отметил тотальную, на его взгляд, монополию американских прокатчиков. Приведя в пример фильм "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда". В российских кинотеатрах сеансы киноленты достигли почти рекордных показателей. В день один только фильм занял 70% сеансов. Российское кино, по словам главы ведомства, порой не доходит до местных зрителей.

Ранее Мединский обращался к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать инициативы, касающиеся ограничения количества сеансов одной картины в кинотеатрах до 35%.