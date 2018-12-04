Мединский видит угрозу в захвате «Фантастическими тварями» российского кинопроката

Министр культуры РФ считает, что отечественный кинематограф нуждается в протекционизме
Общество 23:10

4 декабря, PrimaMedia. По мнению министра культуры РФ Владимира Мединского, государство должно защищать российский кинематограф от влияния Голливуда. Предлагается ограничить прокат американских фильмов в России, передает ИА PrimaMedia.

Мединский считает, что без протекционизма отечественный кинематограф рискует быть разрушенным под влиянием Голливудских фильмов.

Также чиновник отметил тотальную, на его взгляд, монополию американских прокатчиков. Приведя в пример фильм "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда". В российских кинотеатрах сеансы киноленты достигли почти рекордных показателей. В день один только фильм занял 70% сеансов. Российское кино, по словам главы ведомства, порой не доходит до местных зрителей.

Ранее Мединский обращался к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать инициативы, касающиеся ограничения количества сеансов одной картины в кинотеатрах до 35%.

кино (кинематограф, синематограф)

Угадайте фильм по собаке — ТЕСТ

23 ноября, 09:20
Стройиндустрия Приморья на пороге перемен
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia