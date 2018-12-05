Депутаты Госдумы взяли на особый контроль «Золотые ворота Алтая»

Парламентарии сомневаются в данных региона по выполнению плана и реализации федеральных средств
Общество 00:05

5 декабря, PrimaMedia. В ходе заседания Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи была заслушана информация о реализации проекта автотуристического кластера "Золотые ворота" в Алтайском крае. Парламентарии отметили не состыковку полученных данных, нарушение сроков сдачи объектов и высказали намерение лично посетить город Бийск, сообщает ИА PrimaMedia.

Как пояснил председатель Комитета Михаил Дегтярев, личный приезд в Алтайский край был запланирован ранее на май 2019 года, теперь же для него появились еще более существенные причины.

— По данным в документах, которые нам предоставили значится всего лишь 7% готовность объектов, строительство которых предусмотрено в рамках создания автотуристического кластера "Золотые ворота". А представители администрации утверждают, что этот процент равен 74%, — отметил Михаил Дегтярев.

При этом депутат Госдумы, председатель подкомитета по вопросам туризма Крыма Сергей Кривоносов предложил направить узких специалистов в данной сфере из подкомитета для оценки готовности, чтобы парламентарии имели экспертные данные.

После заслушивания позиции представителя администрации Алтайского края, а также взяв во внимание тот факт, что в сентябре сменился глава региона, в результате неединогласного голосования депутаты пришли к решению принять информацию к сведению и дождаться сдачи в эксплуатацию объектов.

Отметим, создание автотуристического кластера входит в программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)". "Золотые ворота" Алтая должны включить в себя четыре объекта инженерной инфраструктуры и 16 объектов туристской (придорожная гостиница, мотель, мини-отели повышенной комфортности, кемпинг с инфраструктурой, комплекс с торгово-бытовым объектом, автомойка, кафе, спортивно-оздоровительный центр и так далее). Общая проектная стоимость согласно Сводному плану 2011 года составляла 1,4 млрд рублей, из них 404 млн рублей это средства федерального бюджета и субъекта, а 848 млн рублей – внебюджетных источников. На данный момент введено только два объекта, общее количество сокращено до девяти.

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